Das Europäische Parlament hat sein Präsidium gewählt

Mit Othmar Karas gibt es erneut einen österreichischen Vizepräsidenten

Wien (OTS) - Der italienische EU-Abgeordnete David Sassoli (S&D) wurde am 3. Juli im zweiten Wahlgang zum neuen Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt.

David Sassoli erhielt im zweiten Wahlgang 345 der 667 gültigen Stimmen. Der 63-jährige ehemalige TV-Journalist ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments.

In seiner kurzen Ansprache vor Beginn der Wahl betonte David Sassoli, dass viele neue Wähler an der Europawahl vom 23. bis 26. Mai teilgenommen hatten und sprach von der Verantwortung, die das Parlament ihnen gegenüber trage: "Sie [die Wähler] haben uns ein Mandat erteilt, da sie an unsere Institution glauben, an die Demokratie und an freie Wahlen. Wir dürfen sie nicht enttäuschen".

Die Abgeordneten haben ebenfalls aus ihrer Mitte die 14 Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments gewählt:

1.Mairead MCGUINNESS (EPP, IE)

2.Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

3.Rainer WIELAND (EPP, DE)

4.Katharina BARLEY (S&D, DE)

5.Othmar KARAS (EPP, AT)

6.Ewa Bożena KOPACZ (EPP, PL)

7.Klara DOBREV (S&D, HU)

8.Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ)

9.Nicola BEER (Renew Europe, DE)

10.Lívia JÁRÓKA (EPP, HU)

11.Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI)

12.Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)

13.Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

14.Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

Weiters wurde über die Zusammensetzung der Ausschüsse abgestimmt - die volle Liste finden Sie hier:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/home.html







