Ecker/Servus: EU Parlament bestätigt den Kurs und die erfolgreiche Arbeit von Othmar Karas

Wirtschaftsbund NÖ gratuliert dem Niederösterreicher Karas zur erneuten Wahl zum Vizepräsident des EU Parlaments

St. Pölten (OTS) - „Wir gratulieren unserem langjährigen EU-Parlamentarier Othmar Karas zu seiner Wahl zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments“, so der Landesgruppen-Obmann des Wirtschaftsbundes Niederösterreich Wolfgang Ecker zur erneuten Wahl von Karas in das Präsidium des EU Parlaments. „Die klare Wahl mit 477 Stimmen im ersten Wahlgang bestätigt seine konsequente Arbeit für Österreich und Europa und zeigt das hohe Ansehen und den Einfluss den Karas im Kreis der EU Parlamentarier genießt“, so Wolfgang Ecker.

„Othmar Karas ist seit vielen Jahren unser wichtigster Ansprechpartner in Brüssel und hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Wirtschaft in Niederösterreich“, sagt Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus. „Es freut uns, dass wir mit Othmar Karas weiterhin eine starke Stimme aus Niederösterreich an einer wichtigen Position im EU Parlament haben.“

