Nationalrat – Kucharowits: „Drücken wir endlich auf die Tube“

SPÖ fordert umfassende Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, auch im Internet.

Wien (OTS) - Die SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits begrüßte in der Nationalratssitzung am Mittwoch die Umsetzung des Web-Zugänglichkeits-Gesetzes. Dieses sorgt für weitgehende Barrierefreiheit im Netz. Sie kritisiert jedoch die späte Umsetzung des Gesetzes, dieses käme knapp ein Jahr zu spät. „Drücken wir endlich auf die Tube“, so Kucharowits. Außerdem würde es immer noch Ausnahmeregelungen vorsehen, etwa im Schul- und Kindergartenbereich, wie geht das mit echter Gleichstellung zusammen?" ****

Entscheidend ist laut Kucharowits der „gleichberechtigte Zugang zu Wissen, Informationen und zu Recherche.“ Es sei die Pflicht der Politik, vollkommene Barrierefreiheit zu gewährleisten. Menschen mit Behinderung müssten zu ihrem Recht kommen. „Wir müssen endlich die Barrieren auf den Straßen, in den öffentlichen Institutionen, in den Kindergärten und Schulen und in unseren Köpfen abbauen und das jetzt. Deshalb haben wir auch einen Antrag eingebracht, der die Bundesregierung unter anderem auffordert, diese Ausnahmen zeitlich terminisiert auslaufen zu lassen. Wir werden nicht lockerlassen“, so Kucharowits abschließend. (Schluss) jh.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at