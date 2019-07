Sobotka beglückwünscht Othmar Karas zur Wahl zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments

Karas verfügt über viel Erfahrung, die dem Team der 14 VizepräsidentInnen zugutekommen wird

Wien (PK) - "Ich gratuliere Othmar Karas zur Wahl zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Er hat diese Funktion bereits ausgeübt und verfügt somit über viel Erfahrung, die dem Team der 14 Vizepräsidenten sehr zugutekommen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Europaparlament und Othmar Karas", so Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zur Wahl Karas' zum Vizepräsidenten des Europaparlaments.

"Othmar Karas hat in den letzten beiden Jahrzehnten die Arbeit im Europäischen Parlament wesentlich gestaltet und geprägt. Diese wichtige Aufgabe liegt daher in verantwortungsvollen Händen, die Europa auch in Zukunft positiv gestalten werden", sagte der Nationalratspräsident. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl