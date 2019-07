Kurz gratuliert Karas zur Wahl zum Vizepräsidenten des EU-Parlaments

Othmar Karas ist eine starke Stimme für ein starkes Österreich in einem starken Europa

Wien (OTS) - „Othmar Karas leistet seit Jahren einen bedeutenden Beitrag im Europäischen Parlament für Österreich und Europa“, so Volkspartei-Obmann Sebastian Kurz. Die erneute Wahl zum Vizepräsidenten des EU-Parlaments bestätige das nun eindrucksvoll. „Es freut mich, mit Othmar Karas jemanden im Präsidium des Europäischen Parlaments zu haben, der durch langjährige Erfahrung glänzt und dem Europa ein Herzensanliegen ist", so Kurz.



Europa stehe derzeit vor großen Herausforderungen, die nur gemeinsam bewältigt werden können. „Hier braucht es Menschen wie Karas, die bereit sind, für ein starkes Österreich in einem starken Europa zu arbeiten“, betont Kurz. Karas sei der Garant, dass Österreich auch in Zukunft die Arbeit im Europäischen Parlament federführend mitgestaltet. „Ich wünsche ihm viel Erfolg für seine weitere Tätigkeit“, schließt Kurz.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/