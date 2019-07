Neueröffnung der Wüstenrot Landesdirektion Wien mit Bundesminister a.D. Mag. Gernot Blümel und Generaldirektorin Dr. Susanne Riess

Wien (OTS) - Regionaldirektor Tobias Kohl eröffnete am 3.7.2019 in Anwesenheit von Bundesminister a.D. Mag. Gernot Blümel, SPÖ Bezirksvorsteher Ing. Wilfried Zankl, Wüstenrot Generaldirektorin Dr. Susanne Riess, Vorstandsdirektor Mag. Gerald Hasler, Vorstandsdirektor Dr. Andreas Grünbichler und zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die neue Landesdirektion Wien und Filiale Meidling im U4 Center.

Jede vierte Wienerin, jeder vierte Wiener ist Wüstenrot Kunde

„392.000 Wienerinnen und Wiener sind Kunden bei Wüstenrot. Das ist ein sehr hoher Vertrauensbeweis in unsere Produkte, unsere Marke und gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit der neuen Landesdirektion und der Filiale Meidling haben wir einen modernen Flagship Store geschaffen, der Kompetenz, Funktionalität und Wiener Gemütlichkeit unter einem Dach vereint, “ sagte Regionaldirektor Tobias Kohl. „Wir stellen schon jetzt fest, dass es tolle Synergieeffekte gibt, weil das Finanzierungs- Kompetenzzentrum, die Maklerbetreuung und alle Stabsfunktionen auf einem Stockwerk gebündelt und damit die Wege kurz sind. Darüber hinaus ist die Infrastruktur der Zulassungsstelle und Filiale für Mitarbeiter und Kunden hervorragend,“ freute sich Tobias Kohl über viel positives Feedback.

Klarer positiver Trend im Bereich Bausparen und Versicherung für das laufende Geschäftsjahr

Wüstenrot Generaldirektorin Dr. Susanne Riess zeigte sich erfreut, dass es Regionaldirektor Tobias Kohl mit seinem Team geschafft habe, das Finanzierungsgeschäft in Wien seit 2014 zu verdoppeln. „Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist Wien für uns ein guter Wachstumsmarkt. Im laufenden Geschäftsjahr können wir im Bereich Bausparen ein Plus von 8 % gegenüber 2018 verzeichnen. Auch die Versicherung entwickelt sich mit einem Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahr im Bereich Schaden/Unfall sehr erfreulich“, betonte Riess.

Die Regionaldirektion Ost sei ein wichtiger Wachstumsmarkt für Wüstenrot mit insgesamt 700.000 Kundinnen und Kunden und 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unterstrich Riess.

Wüstenrot als sicherer Finanzpartner und wichtiger Arbeitgeber in Wien

Bundesminister a.D. Mag. Gernot Blümel würdigte Wüstenrot als sicheren Finanzpartner und Arbeitgeber in der Region. „Es freut mich sehr, dass Wüstenrot heute ihre neue Landesdirektion in Wien eröffnet hat, denn Standortpolitik ist die beste Arbeitsmarktpolitik. Ein starker Standort bietet Anreize, in Österreich zu investieren – das schafft Arbeitsplätze und Wachstum. Von dieser Neueröffnung der Wüstenrot-Landesdirektion in Meidling profitiert der Wirtschaftsstandort Wien doppelt, denn die Wüstenrot-Gruppe ist auch ein starker Partner für den privaten Wohnbau. Viele Familien konnten mit Wüstenrot Finanzierungen ihren Wohntraum möglich machen“, versicherte Gernot Blümel.

