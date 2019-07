SCWP Schindhelm ernennt vier neue Contract Partner und erstmalig zwei Managing Partner für Österreich

Immanuel Gerstner und Birgit Leb übernehmen ab 01.10.2019 die operative Leitung - Zeitgleiche Erweiterung der Geschäftführung in Wien, Linz und Wels mit vier neuen Partnerinnen & Partnern

Wien (OTS) - SCWP Schindhelm begleitet als eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien in Österreich seit jeher professionell und zeitgemäß seine Mandantinnen und Mandanten. Dazu zählen natürlich nicht nur inhaltliche Expertise und ein tiefes Verständnis für die Mechanismen europäischer und österreichischer Rechtsstaatlichkeit, sondern auch die besten Köpfe in den Führungsfunktionen der Kanzlei:

Dr. Irene Meingast (Immobilienrecht) und Dr. Birgit Leb (Private Client) zählen in ihren Fachbereichen zu den führenden Experten des Landes. Mag. Christoph Luegmair (Immobilien- & Gesellschaftsrecht) und Dr. Michael M. Pachinger (Intellectual Property & Datenschutzrecht) verfügen über herausragende juristische Expertise in ihren jeweiligen Rechtsgebieten. Mit diesen neuen geschäftsführenden Partnern verjüngt sich die Führungsebene von SCWP Schindhelm.

Zudem kommt es auch zu einer Verschlankung und Verjüngung der operativen Leitung von SCWP Schindhelm mit der Einführung zweier Managing Partner: Dr. Birgt Leb und Dr. Immanuel Gerstner werden ab 01.10.2019 als oberste operative Führungsebene von SCWP Schindhelm den auf Wachstum ausgerichteten Erfolgskurs der Kanzlei richtungsweisend mitgestalten.

Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH (SCWP Schindhelm) begleitet ihre in- und ausländischen Mandanten in Wachstumsmärkten rund um den Globus, allen voran die Mittel- und Osteuropa-Staaten und Asien. Die Rechtsanwaltskanzlei ist Mitglied der SCWP Schindhelm Services SE, einer Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien. In dieser Allianz sind aktuell mehr als 230 Juristen an 27 Standorten in 13 Ländern tätig.

Weitere Informationen unter scwp.com



