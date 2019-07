FPÖ-Schrangl: „WGG-Novelle ist wohnpolitischer Meilenstein für Österreicher“

„Fairness für Staatsbürger bei der Wohnungsvergabe und Schutz vor Spekulation“

Wien (OTS) - „Die heutige Beschlussfassung der Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sichert Österreichern einen fairen Zugang zu Hunderttausenden geförderten Wohnungen", zeigte sich FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl erfreut.

"Hier zeigt sich unsere klare freiheitliche Handschrift, die Österreicher und ihre Interessen wirksam in den Fokus rückt. Die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass der gemeinnützige Wohnbau Gewinninteressen spekulativer Investoren geweckt hat. Die WGG-Novelle erteilt diesen Kräften eine Absage, die eindeutiger kaum sein könnte", verwies Schrangl auf massive Verbesserungen im aufsichtsrechtlichen Bereich.

"Wir schützen Hunderttausende leistbare Wohnungen und ihre Bewohner vor spekulativen Übergriffen. Das ist gelebte Sozialpolitik", bekannte sich Schrangl zur Absicherung der gemeinnützigen Vermögensbindung. "Dass die SPÖ sich durch ihr Abstimmungsverhalten auf die Seite neoliberaler Finanzinvestoren stellt, bildet einen Wehrmutstropfen am Rande, dafür fehlt mir jegliches Verständnis. Umso mehr freut es mich, dass Johann Singer durch alle innenpolitischen Turbulenzen an der Novelle festgehalten hat. Bei ihm und den beteiligten Experten möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken", erinnerte Schrangl an ein konstruktives und respektvolles Klima im Vorfeld der Beschlussfassung.

"Wir haben gezeigt, dass freiheitliche Wohnpolitik ein Erfolgsmodell für die Österreicher darstellt. Ein Erfolgsmodell, das dank einer starken FPÖ möglich wurde", betonte Schrangl.

