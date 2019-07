Biach gratuliert neuem WGKK-Obmann Bachmaier: „Führungskompetenz ist in Phase der Veränderung besonders wichtig!“

Wien (OTS) - Der Vorsitzende des Verbandsvorstands im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, gratuliert heute dem neuen Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), Alois Bachmaier. Dieser folgt für die kommenden sechs Monate Ingrid Reischl nach und übernimmt damit die Führung der WGKK in einer besonders sensiblen Phase. „Gerade in den Monaten vor dem Start der neuen Trägerstruktur bedarf es ausgewiesener Führungskompetenz, um die anstehenden Veränderungen bestmöglich vorzubereiten“, betont Biach.

Mit der anstehenden Zusammenlegung der neun Gebietskrankenkassen in der neuen Österreichischen Gesundheitskasse „ÖGK“ stünden die Verantwortlichen vor einem richtungsweisenden Großprojekt, das besonders umsichtig und zielgerichtet auf die Versorgungsbedürfnisse der Bevölkerung umgesetzt werden muss. „Dazu braucht es gerade in dieser entscheidenden Phase die besten Köpfe, um die bestehenden Einheiten optimal in die neue Struktur zu überführen. Mit Alois Bachmaier habe ich in meiner Zeit in der WGKK intensiv zusammengearbeitet und weiß, dass er diese Aufgabe bestens erfüllen kann“, so Biach.

Rückfragen & Kontakt:

Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

(++43-1) 71132-1120

presse @ sozialversicherung.at

http://www.hauptverband.at