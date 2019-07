Nationalrat – Einwallner zu Börsegesetz: Grundsätzliche Stoßrichtung positiv, aber zu wenig Transparenz

SPÖ auf der Seite der Kleinanleger – Kritik an Einschränkung der Meldepflicht ab 0,5 Prozent

Wien (OTS/SK) - In seiner Rede zum Börsegesetz betont SPÖ-Abgeordneter Reinhold Einwallner die „grundsätzlich positive Stoßrichtung der EU-Richtlinie“. „Die Umsetzung der EU-Richtlinie wird von der SPÖ grundsätzlich begrüßt, die Einschränkung der Meldepflicht auf 0,5 Prozent sehen wir aber kritisch, weil diese gegen die Zielsetzung maximale Transparenz läuft“, so Einwallner. ****

Der SPÖ-Abgeordnete fasst die Zielsetzungen der EU-Richtlinie zusammen, so ist eines der Ziele eine bessere Identifizierung der Aktionäre und ihrer Mitwirkung, außerdem mehr Transparenz und eine durchlässige und nachvollziehbare Informationskette. Kritik übte Einwallner jedoch an der Schwellenwertregelung, die im ursprünglichen Entwurf noch nicht enthalten war. „Diese Schwellenwertsetzung ist nicht nachvollziehbar“, so der SPÖ-Abgeordnete, der damit die Ablehnung der SPÖ zum Gesetz begründet. (Schluss) mr/rm/mp

