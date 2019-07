Nichtraucherschutz neu: erhöhter Schutz für Kinder- und Jugendgesundheit

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien ist über das generelle Rauchverbot in der Gastronomie erfreut.

Wien (OTS) - Ab 1. November 2019 tritt das am Dienstag im Natioanlrat mehrheitlich beschlossenene Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG) in Kraft – ein Gesetz, dass eigentlich bereits im Jahr 2015 von den damaligen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP beschlossen wurde. Das Rauchverbot umfasst jetzt nicht nur mehr den herkömmlichen Tabak, sondern auch E-Zigaretten und Wasserpfeifen.

Neues Rauchergesetz erweitert den Jugendschutz

Zum Positiven verändert sich damit vor allem einiges für die ArbeitnehmerInnen bzw. Jugendlichen im Gaststättengewerbe: Die Ausbildung oder Beschäftigung von Jugendlichen in Gastronomiebetrieben wird künftig in Nichtraucherräumen zu erfolgen haben. Obwohl auch das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG) den Arbeitgeber dazu verpflichtet, den Nichtraucher vor Tabakrauch zu schützen, konnten Gastwirte bislang das Rauchen erlauben. Dadurch bleiben aber nichtrauchende ArbeitnehmerInnen ungeschützt. Gerade bei Lehrlingen unter 18 Jahren sollte der Aufenthalt in Nichtraucherräumen ermöglicht werden – die genaue Umsetzung war jedoch bis jetzt nicht immer klar. Da sich Jugendliche noch im Wachstum befinden, sind sie anfälliger für Schäden die durch das Rauchen verursacht werden. Rauchen schädigt nachweislich die Gesundheit und macht nicht nur körperlich sondern auch phsychisch abhängig. Erfreulicherweise wird mit dem neuen Nichtraucherschutzgesetzt diesem Defizit nun endlich entgegengewirkt und Jugendlichen ein besonderer Schutz gewährt.

