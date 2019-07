Durch dem Sommer mit dem „okidoki“-Programm in ORF 1

Ab 6. Juli mit „Hallo okidoki“, „Tolle Tiere“ und vielem mehr

Wien (OTS) - Mit dem „okidoki“-Kinderprogramm durch einen abwechslungsreichen Sommer: Ab Samstag, dem 6. Juli 2019, sorgt Kater Kurt bei „Hallo okidoki“, immer samstags und sonntags ab 8.15 Uhr in ORF 1, mit verrückten Ideen für viel Spaß. Jeweils Sonntag um 8.40 Uhr gibt es in neuen Folgen von „Tolle Tiere“ viel Wissenswertes. Außerdem sorgen „Servus Kasperl“, „Helmi“, „ABC Bär“, „Knall Genial“, „1, 2 oder 3“, „Tom Turbo“ und „Schmatzo“ den ganzen Sommer lang für ein spannendes „okidoki“-Wochenendprogramm. Wer ABC Bär und Co. live treffen möchte, hat bei „okidoki auf Tour“ österreichweit die Möglichkeit dazu. Außerdem gibt es im ORF-Kinderprogramm neue Folgen der beliebten Serien „Lassie“ (sonntags um ca. 9.50 Uhr), „Sissi – Die junge Kaiserin“ (sonntags in Doppelfolge ab ca. 10.15 Uhr) und „Die unglaublichen Abenteuer von Blinky Bill“ (samstags um ca. 10.50 Uhr). Und zum 20. Jubiläum gibt es ab Montag, dem 15. Juli 2019, werktäglich um 7.30 Uhr ein Wiedersehen mit der neunten Staffel von „Spongebob Schwammkopf“.

Sommerliches „Hallo okidoki“ ab 6. Juli

Ab Samstag, dem 6. Juli, ab 8.15 Uhr hat Kater Kurt im Sommer in „Hallo okidoki“ viel Verrücktes vor: Er möchte zum Nordpol wandern, bekommt eine mysteriöse Flaschenpost, wird von einer Biene gestochen und bastelt sich seine eigene Faulenzer-Hängematte. Christina Karnicnik und Robert Steiner helfen ihm bei seinen Sommer-Abenteuern. „Hallo okidoki“ hat auch viele aktuelle, sommerliche Freizeittipps im Gepäck. Außerdem gibt es wie gewohnt spannende Buch-, Film-, und App-Tipps sowie lustige Spiele, bei denen es sommerliche Preise zu gewinnen gibt.

„okidoki auf Tour“ durch Österreich

Das beliebte ORF-Kinderprogramm geht mit „okidoki auf Tour“ auch heuer auf Österreich-Rundreise und ist zwischen Juni und September im ganzen Land unterwegs. Das beliebte Event-Format bietet Kindern den ganzen Tag lang Bewegung und Spaß: Vom „okidoki“-Spielezoo zum Austoben über die knifflige Rätsel-Rallye und die Geschicklichkeitsstationen bis hin zum Zusammentreffen mit den TV-Maskottchen. Mit dabei sind „Biene Maja & Willi“, „Heidi“, „Wickie“, der „ABC Bär“, „Ritter Klapperkopf“ und „Pizza Poltergeist“ aus der „Rätselburg“, sowie das lila Wildschwein „Franz Ferdinand“. Außerdem gibt es eine Fotostation mit „Tom Turbo“, dem tollsten Fahrrad der Welt. Weitere Infos dazu findet man unter http://okidoki.ORF.at und im ORF TELETEXT auf Seite 361.

