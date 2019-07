FPÖ-Schimanek: „Beschluss zur Anrechnung der Karenzzeiten ist ein erfreuliches Signal“

Wien (OTS) - In der gestrigen Sitzung des Nationalrats wurde einstimmig die volle Anrechnung der Karenzzeiten für Frauen, anstatt der bisherigen zehn Monate, beschlossen. Für die FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Carmen Schimanek ist dieser Beschluss ein erfreuliches Signal an die Frauen in Österreich: „Es ist aus frauenpolitischer Sicht natürlich absolut begrüßenswert, dass endlich die Karenzzeiten voll angerechnet werden. Gerade die Frauenarmut ist immer noch ein großes Problem in Österreich und diese wurde durch die fehlenden Gehaltsvorrückungen und andere Ansprüche, die durch die Kindererziehungszeiten weggefallen sind, noch zusätzlich verschärft. Dem konnten wir mit diesem Beschluss entgegenwirken.“

Besonders erfreulich ist für Schimanek, dass mit der Anrechnung der Karenzzeiten nun eine langjährige freiheitliche Forderung umgesetzt wurde: „Seit ich 2008 die Frauenagenden der FPÖ übernommen habe, bin ich immer wieder mit Anträgen zu diesem Thema am Widerstand der ÖVP und SPÖ gescheitert. Nun da der Koalitionszwang weg ist, haben die beiden Parteien offensichtlich ihr Herz für die Mütter in Österreich entdeckt.“

Schimanek verweist allerdings darauf, dass auch dieser Beschluss die Gehaltsschere nur zu einem bestimmten Teil schließen können wird: „Wir haben in Österreich leider die Situation, dass Frauen im Schnitt viel weniger Einkommen haben als Männer. Traurigerweise bedeutet für Frauen das Kinderkriegen meist einen diesbezüglichen Einschnitt. Es ist die Aufgabe der Politik, das zu ändern und mit der Anrechnung der Karenzzeiten ist uns da ein Schritt gelungen, der aber keineswegs das Ende der Fahnenstange bedeuten kann.“

