Gerstl: SPÖ und FPÖ haben ihren Husch-Pfusch beim Parteiengesetz selbst erkannt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Es gibt kaum Expertinnen oder Experten, die den vorliegenden Entwurf von SPÖ und FPÖ zum Parteiengesetz in den letzten Tagen nicht kritisiert hätten. Dass dieser Entwurf nicht gut ist, zeigt auch die Tatsache, dass Rot und Blau in der letzten Nacht einen gesamtändernden Abänderungsantrag übermittelt haben. Sie haben also ihren Husch-Pfusch selbst erkannt, sagte ÖVP-Verfassungssprecher Abg. Mag. Wolfgang Gerstl in der Nationalratsdebatte zum Thema Parteienfinanzierung.

In einer liberalen Demokratie sei es das Recht jedes Bürgers und jeder Bürgerin, eine Partei zu gründen oder eine Partei frei von jeder staatlichen Einflussnahme zu unterstützen, fuhr Gerstl fort. „Wenn wir dieses Prinzip verleugnen, hinge jede politische Partei am Gängelband des Finanzministers. Das wäre dann eine Tyrannei der Mehrheit, und die wollen wir nicht.“

„Für uns ist es selbstverständlich, dass wir in Österreich die Chancengleichheit festgeschrieben haben. Das System, das die SPÖ vorschlägt, schafft aber ein Ungleichgewicht“, kritisiert Gerstl und nannte ein Beispiel: Die Liste Jetzt kann nach dem rot-blauen System künftig 750.000 Euro pro Jahr an Spenden lukrieren und damit 50 Prozent ihrer staatlichen Parteienförderung. Die stärkste Partei Österreichs kann nach diesem System ebenfalls 750.000 Euro von privaten Spendern erhalten und damit nur 7,7 Prozent. „Das ist keine Chancengleichheit“, so Gerstl.

„Wir vertreten das Konzept der Bürgergesellschaft – jeder Bürger und jede Bürgerin soll sich an der politischen Willensbildung beteiligen und soll Vereine und Parteien mit Spenden bedenken können. Das ist nichts Schlechtes. Sie aber“, wandte sich Gerstl an SPÖ und FPÖ, „wollen den Menschen einreden, spenden sei schlecht. Wer spendet, wünscht sich aber nicht gleich eine Korruption zu seinen Gunsten. Diese Korruptionsunterstellung verseucht das System. Und das lehnen wir ab. Wenn jemand seinen politischen Willen zeigen will, indem er spendet, muss das erlaubt sein. Das gehört zur politischen Willensbildung.“

„Enttäuscht“ zeigte sich Gerstl von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner, die den Beamten des Rechnungshofes unterstelle, sie würden den Staat nicht ordnungsgemäß prüfen. „Der Rechnungshof ist ein unabhängiges Organ des Parlaments. Die Rendi-Kickl-Verschwörungstheorien leisten der Demokratie einen Bärendienst. Bewahren Sie uns vor diesem Pakt“, appellierte Gerstl an die Wählerinnen und Wähler.

