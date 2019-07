Einladung zu Hintergrundgespräch: Achtung Schimmelpilzgifte!

AGES startet "Sichere Lebensmittel-Tour" am 4. Juli in Linz zum Thema Mykotoxine

Wien (OTS) - Schimmelpilzgifte (Mykotoxine) gehören zu den stärksten in der Natur vorkommenden Giften. Die Welternährungsorganisation FAO schätzt, dass bis zu 25 Prozent der Weltproduktion von Nahrungsmitteln mit Mykotoxinen kontaminiert sind. Etwa 20 Prozent der Getreideernte der EU enthalten messbare Mengen von Mykotoxinen. Schimmelpilze befallen Pflanzen schon auf dem Acker, z. B. Getreide und Mais. Sie können aber auch erst später in Erscheinung treten, wenn pflanzliche Lebensmittel wie z. B. Nüsse gelagert werden.

Akute Mykotoxin-Vergiftungen kommen bei uns trotzdem nicht mehr vor: Dafür sorgt ein dichtes Kontrollnetz in Österreich und Europa. Die AGES untersucht jedes Jahr hunderte Lebensmittel-, Futtermittel- und Ernteproben auf die unterschiedlichsten Mykotoxine. Wir geben Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit: Vom so genannten „Vorerntemonitoring“ bei Mais, mit dem eine mögliche Mykotoxinbelastung schon auf dem Acker festgestellt wird bis hin zur Analytik von Lebensmitteln wie Getreide, Nüssen oder Trockenobst etc. sowie Informationen zu Lebensmittelkontrollen und -sicherheit in Österreich.

Wann: 4. Juli 2019, 14 Uhr

Wo: AGES Linz, Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Ulrich Herzog, Leiter Lebensmittelsicherheit BMASGK

DI Dr. Thomas Kickinger, AGES-Geschäftsführer

AGES -Kampagne „So bleibt dein Lebensmittel sicher“

Anlässlich des 1. Welt-Lebensmittelsicherheitstags am 7. Juni 2019 hat die AGES eine Informationskampagne gestartet, mit der mehr Bewusstsein bei Konsumentinnen und Konsumenten geschaffen werden soll, dass auch sie selbst Verantwortung für die Sicherheit ihrer Lebensmittel tragen. Fehler beim Transport und bei der Lagerung, aber auch Fehler bei der Zubereitung können dazu führen, dass ein sicheres Lebensmittel vorzeitig verdirbt oder im schlimmsten Fall die Gesundheit schädigt. Die Kampagne "So bleibt dein Lebensmittel sicher" bietet auf der AGES Homepage, mit Videos und über Social Media kurze, leicht fassbare Informationen zum richtigen Transport, richtiger Lagerung von Lebensmitteln, richtiger Kühlschranktemperatur und Küchenhygiene wie getrennte Zubereitung von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln und vieles mehr.

Dichtes Kontrollnetz in Österreich

Das Lebensmittelrecht ist in der EU harmonisiert, es gelten dieselben Sicherheits- und Kennzeichnungsregeln, auch für Lebensmittel aus Drittstaaten. Die Überwachung beginnt bereits bei Anbau und Verarbeitung durch die Produzenten selbst, diese Eigenkontrolle wird nochmals durch die amtliche Kontrolle (Bund- und Länderbehörden) überprüft. Einige Lebensmittel-Kontrollprogramme erfolgen nach EU-weiten Vorgaben. Die europäischen Lebensmittelbehörden stehen über Schnellwarnsysteme in ständigem Kontakt, sodass Informationen über Probleme bei Lebensmitteln schnell untereinander ausgetauscht und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

