FPÖ-Povysil zu Blutsicherheitsgesetz: „Übertragungen von Krankheiten bei Blutspenden müssen ausgeschlossen werden“

„Sicherheit hat oberste Priorität für uns Freiheitliche“

Wien (OTS) - „Die Übertragungen von Krankheiten bei Blutspenden müssen ausgeschlossen werden“, betonte heute die freiheitliche Gesundheitssprecherin und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Dr. Brigitte Povysil.

„SPÖ und ÖVP haben einen Antrag zur Änderung des Blutsicherheitsgesetzes eingebracht, wonach die ärztliche Untersuchung des Spenders durch einen einfachen Fragebogen ersetzt werden soll. Für uns bedeutet das aber eine eindeutige Verminderung des Sicherheitsstandards der Blutspenden und ist nicht sinnvoll. Die verpflichtende Anwesenheit eines Arztes bei der Durchführung von Blutspenden dient der Sicherheit sowohl des Spenders, als auch des Empfängers und ist daher unverzichtbar“, erklärte Povysil.

„Im derzeit gültigen Blutsicherheitsgesetz ist verankert, dass eine Anamnese - wie es im Ärztegesetz festgeschrieben ist - zur gesundheitlichen Eignung des Spenders durch einen qualifizierten und zur selbstständigen Berufsausübung in Österreich berechtigten Arzt zu erfolgen hat. Der Anamnesebogen hat die Unterschrift des Spenders aufzuweisen. Dieser ist gegenzuzeichnen von einem Arzt, der für die Erfassung von Gesundheitszustand und Vorerkrankungen verantwortlich ist. Dadurch garantieren wir, dass Erkrankungen des Spenders erkannt werden, wodurch dieser auch entsprechend reagieren kann. Gleichzeitig schützen wir die Empfänger vor möglichen negativen Folgen durch Übertragungen. Gerade im Lichte des zuletzt bekannt gewordenen Falls, bei dem ein Patient nach Erhalt einer Blutkonserve an Malaria verstorben ist, sind wir klar gegen den Wegfall der ärztlichen Untersuchung“, so die freiheitliche Gesundheitssprecherin.

„Der jährliche saisonale Engpass von Blutkonserven kann durch zusätzliche Werksverträge, die mit Ärzten abgeschlossen werden und auch mit organisatorischen Maßnahmen bekämpft werden. Die Sicherheit von Patienten darf aber vor allem durch aufgrund von Blutspenden übertragene Krankheiten in keinem Fall gefährdet werden. Eine Verminderung der Sicherheitsstandards könnte auch dazu führen, dass sich weniger Personen für eine Blutspende zur Verfügung stellen“, betonte Povysil.

