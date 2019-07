Parteienfinanzierung – Drozda: Ungeheuerliches System der verdeckten Parteienfinanzierung der ÖVP wurde aufgedeckt

Parteienfinanzierung NEU bringt Großspendenverbot und „klare Transparenzregeln“ – „Not und Nervosität“ der ÖVP keine Überraschung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer, Nationalratsabgeordneter Thomas Drozda hat heute, Mittwoch, in der Nationalratssitzung die Novelle zum Parteienfinanzierungsgesetz, mit dem u.a. Grenzen für Parteispenden eingeführt werden, begrüßt. In den letzten Wochen sei „ein ungeheuerliches System der verdeckten Parteienfinanzierung aufgedeckt“ worden, mit dem die ÖVP „jedes gesetzliche Schlupfloch ausgenützt“ und „Großspenden an der Öffentlichkeit vorbeigeschleust“ hat, so Drozda. „Dieses System heißt System Mediaselect – Stichwort Raiffeisen“, erinnerte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Es sei keine Überraschung, dass die ÖVP nun „eine Not und eine gewisse Nervosität“ in der Debatte rund um ein Großspendenverbot zeige, sagte Drozda. ****

Aus Ermittlungen der Staatsanwaltschaft werde ersichtlich, dass die ÖVP „unzählige Großspender aus der Wirtschaft und der Industrie“ habe. „Klar ist, dass bei all diesen Leistungen, die von der ÖVP im Wahlkampf einkassiert wurden, am Ende auch immer eine Gegenleistung steht“, betonte Drozda. Und diese Gegenleistungen seien leicht zu benennen: „Es ist der 12-Stunden-Tag, die Senkung der Grunderwerbssteuer oder die Umsatzsteuersenkung für Hotelieres. Ich brauche nicht zu erklären, dass die ÖVP-Großspender die Profiteure dieser Maßnahmen sind“, so Drozda. Bis heute ist die Aufklärung immer noch ausständig, woher das Geld für die Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze der ÖVP im Jahr 2017 herkam, kritisierte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Die Parteienfinanzierung Neu sei ein notwendiger Schritt: „Einzelspenden dürfen maximal 7.500 Euro pro Kalenderjahr betragen. Pro politische Partei wird es eine Spendenobergrenze von 750.00 Euro geben“, so Drozda. Außerdem wird es „klare Transparenzregeln“ geben: Eine Grenze für Barspenden und anonyme Spenden von 500 Euro, eine sofortige Melde- und Veröffentlichungspflicht von Spenden über 2.500 Euro, ein „für die ÖVP schmerzhaftes“ Stückelungsverbot, die Miteinbeziehung von Personenkomitees in die Spendenobergrenze sowie die Einführung eines Wahlkampfmonitorings, durch das die Wahlwerbeausgaben laufend überprüft werden. (Schluss) mr/bj

