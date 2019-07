Einbruch

Wien (OTS) - 03.07.2019, 03.00 Uhr

16., Bezirk

Die beiden Funkwagenbesatzungen Paul 5 und Paula 6 erhielten einen Einsatz wegen eines Einbruchsalarms in einem Lebensmittelgeschäft. Nachdem die Videoaufnahmen gesichtet wurden, konnten die Beamten im Zuge einer Streifung in ca. 50 Meter Entfernung zwei Männer wahrnehmen, welche optisch mit den Bildern der Überwachungskamera übereinstimmten. Es erfolgte die vorläufige Festnahme wobei ein 40-Jähriger massiven Widerstand leistete. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und Körperkraft konnte der Mann festgenommen werden. Dabei wurden zwei Beatme verletzt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Männer (20, 40, polnische Staatsangehörige) in der Nacht von 01.-02. Juli 2019 mehrere Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen begangen haben. Der 20-Jährige zeigte sich bei der Festnahme sofort geständig.

