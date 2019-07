Fahrzeug überschlägt sich

Wien (OTS) - 02.07.2019, 20.30 Uhr

10., Laxenburger Straße

Zu einem Verkehrsunfall ist es am 02. Juli 2019 gegen 20.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Laxenburger Straße mit der Dieselgasse gekommen. Eine 24-Jährige lenkte ihr Fahrzeug die Laxenburger Straße stadteinwärts. Ein vor ihr fahrendes Fahrzeug wollte in die Dieselgasse einbiegen. Aus einem derzeit unbekannten Grund verriss die 24-Jährige das Lenkrad nach links und dann nach rechts. Dabei kam sie von der Spur ab und touchierte insgesamt sieben Verkehrspoller. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und touchierte ein parkendes Fahrzeug. Die Lenkerin sowie ihre Beifahrerin (24) wurden leicht verletzt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at