83-Jährige nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Wien (OTS) - 02.07.2019, 09.35 Uhr

12., Dörfelstraße

Am 02. Juli 2019 ist es im Bereich der Dörfelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Klein-LKW und einer Fußgängerin gekommen. Nach ersten Ermittlungen parkte der 41-jährige LKW-Lenker (kroatischer Staatsangehöriger) sein Fahrzeug in der dortigen Bushaltestelle, um Ladetätigkeiten durchzuführen. Durch den zufahrenden Bus wurde er angewiesen, die Bushaltestelle zu verlassen. Aus diesem Grund fuhr der 41-Jährige mit seinem Klein-LKW rund 10 Meter in Richtung Eichenstraße und danach im Retourgang rechts auf den Gehsteig. Im Zuge des Zurückfahrens übersah er die 83-Jährige, erfasste sie mit dem Heck und überrollte sie mit der Hinterachse. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

