Neue Businessplan-Software "Plan4You" für Jungunternehmer und Gründer ab sofort online

Kostenlose Software der austria wirtschaftservice (aws) und des Gründerservice der Wirtschaftskammern Österreichs bietet einfache Planrechnung und Businessplan-Erstellung

Wien (OTS) - Die aktuelle Version von „Plan4You“, der kostenlosen Software zur Erstellung eines Businessplanes, ist online und steht ab sofort Gründern oder Jungunternehmern zur Verfügung. „Erfolgreiche Unternehmensgründungen leisten einen wesentlichen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Österreich. Die Basis dafür ist eine gute Vorbereitung mit einem soliden Konzept. Je treffgenauer die Unterstützung unserer Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ist, umso erfolgreicher starten sie in die unternehmerische Laufbahn“, kommentiert Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), das gemeinsame Projekt der austria wirtschaftservice und des Gründerservice der Wirtschaftskammern Österreichs.

„Neben der innovativen Idee und den qualifizierten Gründerinnen und Gründern ist eine solide Geschäftsplanung ein essentieller Grundstein für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb unterstützt die aws innovative Unternehmen bereits in dieser Phase mit dem Planrechnungstool Plan4You aber auch mit weiteren Beratungsleistungen. Bevor noch andere Finanzierungsinstrumente wie geförderte Kredite, Garantien, Zuschüsse oder Eigenkapital greifen, wird damit bereits ein Beitrag geleistet, dass die Unternehmen ihre innovativen Ideen auch auf den Markt bekommen“, sagen die aws Geschäftsführer Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister.

Plan4You beinhaltet neben einer Planrechnung und Plan-Bilanz eine Plan-Gewinn und -Verlustrechnung, eine Ergebnisübersicht für Einnahmen-/Ausgabenrechner und vieles mehr. Die aktualisierte Version der Software unterstützt mit neuen Funktionen und verbesserter Usability noch besser bei der Erarbeitung eines professionellen und aussagekräftigen Geschäftskonzepts. So kann das Unternehmen oder Projekt in einer Form dargestellt werden, wie es von Förderinstituten oder Banken verlangt wird. Plan4You ist eine Web-Applikation und kann daher sowohl mit Windows-, MacOS- und mobilen Geräten verwendet werden.

„Wir wissen: Je höher der Informationsgrad und je mehr in die Vorbereitung investiert wird, desto besser die Chance, erfolgreich am Markt bestehen zu können“, unterstreichen Kühnel, Stiftinger und Sagmeister die Bedeutung professioneller Vorbereitung vor dem Schritt in die Selbständigkeit.(PWK360/ES)

Nähere Infos finden Sie unter:

www.aws.at/plan4you

www.gruenderservice.at/businessplan

Registrierung und Log-in unter:

www.plan4you.online

Gründerservice: Anlaufstelle Nummer 1 für Österreichs Gründer

Das Gründerservice der Wirtschaftskammern bietet ganzjährig in allen Bundesländern kompetente Ansprechpartner und professionelle, kostenlose Beratung für den Start ins Unternehmertum. An den über 90 Standorten gab es 2018 österreichweit 228.000 Kontakte, 43.400 Beratungen und 38.000 elektronische Gewerbeanmeldungen.

Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Als Spezialbank im öffentlichen Eigentum unterstützt die aws Unternehmen von der ersten Idee bis zum Markterfolg durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüsse sowie Eigenkapital. Darüber hinaus berät und unterstützt die aws auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

