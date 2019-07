Mahrer: Mit Gewaltschutzgesetz setzen wir wichtige Maßnahmen gegen Gewalt und für die Polizei um

ÖVP und FPÖ bringen Antrag für Gewaltschutzpaket ein

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Gewaltschutz hat Priorität – im täglichen Leben, insbesondere auch in der Aufgabe der Polizei und damit auch in der parlamentarischen Arbeit, die die Basis dafür liefert. Mit einem gemeinsamen Antrag von ÖVP und FPÖ wollen wir die Grundlage dafür schaffen, dass der Gewaltschutz in unserem Land weiter ausgebaut wird und funktioniert“, sagt ÖVP-Sicherheitssprecher Abg. Karl Mahrer zum heute, Mittwoch, eingebrachten Antrag betreffend Gewaltschutzpaket im Plenum des Nationalrates.

Vor mehr als einem Jahr hat die damalige Staatssekretärin Karoline Edtstadler die Leitung der Task Force Strafrecht übernommen, um mehr Gerechtigkeit für Opfer von Gewalt- und Sexualverbrechen zu schaffen, der Polizei die richtigen Instrumente an die Hand zu geben, Täter von weiteren Gewalthandlungen abzuhalten und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Nach intensiver Arbeit mit den damals verantwortlichen Regierungsmitgliedern und zahlreichen Expertinnen und Experten wurde schließlich ein Paket erarbeitet, das strengere Strafen, besseren Opferschutz und aktive Täterarbeit vorsieht, dankt Mahrer der nunmehrigen Europaabgeordneten für ihre wertvollen Vorarbeiten. Aufbauend auf diesem Paket haben ÖVP und FPÖ nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens ihren Antrag erstellt und eingebracht, erläutert Mahrer.

Großen Wert legt Mahrer als Sicherheits- und Polizeisprecher darauf, dass der Polizei geeignete Möglichkeiten gegeben werden, für effektiven Gewaltschutz und mehr Sicherheit zu sorgen. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für die „Sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen“. Dies sei ein wesentlicher Teil des ÖVP-FPÖ-Antrages.

Besonders wichtig ist für Sicherheitssprecher Mahrer auch, dass ein klares Signal gegen Gewalt an Beamte gesetzt wird und er verweist auf den erhöhten Strafrahmen im Bereich der absichtlich schweren Körperverletzung gegen Beamte, Zeugen und Sachverständige mit einer Mindeststrafe von zwei Jahren. Mahrer: „Wir setzen damit ein klares Zeichen, dass wir derartige Angriffe auf Beamte, beispielsweise auf unsere Polizistinnen und Polizisten, aber auch der Justizwache nicht dulden.“

Ebenso wichtig für die Polizeiarbeit ist es, dass die Body Worn Kameras künftig fixer Bestandteil der Polizeiarbeit sein werden. Im Probebetrieb hat sich gezeigt, dass schon allein durch das Bewusstsein, dass die Amtshandlung von Body Worn Kameras aufgezeichnet wird, ein deutlich deeskalierender Effekt eintritt. Darüber hinaus ermöglichen die Kameras unwiderlegbare Beweismittel bei Maßnahmen mit Befehls- und Zwangsgewalt. Mahrer dazu: „Wir erleben immer öfter, dass Amtshandlungen von Dritten gefilmt werden und dann nur Ausschnitte veröffentlich werden, die ein falsches Bild des Einsatzes zeigen könnten. Mit den Body Worn Kameras geben wir unseren Polizisten nun auch notwendige Dokumentationsmöglichkeiten an die Hand.“

„Wir sind stolz auf diesen Antrag und hoffen auf dessen wirksame Umsetzung“, schließt Mahrer.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at