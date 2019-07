Badespaß kann ins Geld gehen

Graz (OTS) - Bei 40 Freibädern und 16 Badeseen in der Steiermark hat die AK die Preise für Ganztages-, Halbtages- und Familienkarten erhoben. Und auch die Preise für Pommes & Co wurden verglichen.

Eine große Bandbreite gibt es bei den Tageskartenpreisen in den steirischen Freibädern und Badeseen. Der Preis für Erwachsene reicht von 3 Euro (Freibad Kindberg, Freibad Söchau und Naturbadeteich Kipferlbad) bis 8 Euro in der Auster in Graz, wobei hier mit dem steirischen Familienpass eine Ermäßigung möglich ist. Die Kinderkarten kosten zwischen 1,50 Euro und 5,60 Euro für den ganzen Tag. An zwei steirischen Badeseen (Erlaufsee und Freizeitsee Krieglach) muss indes gar kein Eintritt gezahlt werden.

22 Euro für die ganze Familie

Auch bei den Familienkarten ist die Preisspanne groß: Am günstigsten ist der Badetag für zwei Erwachsene mit zwei Kindern im Freibad Trofaiach (8 Euro), während man in der Auster Graz dafür 22 Euro zahlt (nicht berücksichtigt wurden zusätzliche Ermäßigungen für Besitzer des steirischen Familienpasses). Neben dem Eintritt sind teilweise auch Parkgebühren fällig – zwischen 4 Euro beim Schwarzl Freizeitzentrum und 7,20 Euro beim Erlaufsee (wobei am Erlaufsee sonst kein Eintritt zu zahlen ist).

Cola-Kosten und Pommes-Preise

Weil Baden hungrig und durstig macht, haben die AK-Experten auch die Buffetpreise unter die Lupe genommen. Fazit: Ein halber Liter Cola kostet zwischen 2,50 und 4 Euro, ein halber Liter Mineral zwischen 1,50 und 3 Euro und Pommes mit Ketchup zwischen 2 bzw. 3,90 Euro. Eine Schnitzelsemmel gibt’s ab 2,80 Euro, Riesenschnitzelsemmeln kosten bis zu 5,50 Euro. Erwachsene müssen für ein Viertel Spritzer 1,50 bis 3,20 Euro, für ein Krügerl Bier 2,90 bis 4,10 Euro hinblättern. Generell sind die Preise an den Buffets leicht gestiegen. Nahezu unverändert sind dagegen die Preise für weitere Freizeitangebote in Bädern und an Seen: von Trampolin (zwischen 6 und 7,50 Euro die halbe Stunde) bis zu Tischtennis und Beachvolleyball (beides meist gratis).

