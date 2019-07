TERMINAVISO: In Kürze Live-Übertragung der 27. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AG am 3.7.2019 um 10.00 CEST

Linz (OTS) - voestalpine AG lädt zur 27. ordentlichen Hauptversammlung im Design Center Linz.

Datum: Mittwoch 03.07.2019

Uhrzeit: 10:00 Uhr MESZ

Webcast: http://streaming.voestalpine.com

Der voestalpine-Konzern

Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer bei kompletten Bahninfrastruktursystemen sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Im Geschäftsjahr 2018/19 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 13,6 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,6 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit knapp 52.000 Mitarbeiter.

Link zum APA-OTS Pressroom der voestalpine AG:

http://www.ots.at/pressemappe/2054/voestalpine-ag

Rückfragen & Kontakt:

voestalpine AG

Peter Fleischer



Head of Investor Relations

voestalpine-Straße 1, 4020 Linz

Tel.: +43/50304/15-9949

IR @ voestalpine.com

www.voestalpine.com