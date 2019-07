Universität Maastricht ersetzt ihr Lernmanagementsystem durch Canvas, um problembasiertes Lernen zu verbessern

London (ots/PRNewswire) - Die Universität Maastricht, eine der besten jungen Universitäten weltweit, hat ihr Lernmanagementsystem (LMS) durch die Lernmanagement-Plattform Canvas von Instructure ersetzt, um Studenten und Dozenten die Fähigkeiten an die Hand zu geben, problemorientiertes Lernen (PBL/Problem-based Learning) zu stärken.

Führende europäische Universität wechselt zur Lernmanagement-Plattform Canvas von Instructure, um die strategischen und pädagogischen Ziele von Bildungseinrichtungen zu erfüllen

Die Bildungseinrichtung ist bekannt für ihre internationale Ausrichtung: Mehr als die Hälfte der 17.000 Studenten sind internationale Studenten, das ist der höchste Anteil in den Niederlanden. Die Institution hat sich das Konzept des "internationalen Klassenzimmers" zu eigen gemacht, um Studenten mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund in kleinen Gruppen zwecks Lösung von Problemen zusammenzubringen. Die institutionsweite Technologieplattform der nächsten Generation für das Lernmanagement stellt in ihrem Ansatz den Studenten in den Mittelpunkt und wird die Bemühungen der Universität Masstricht unterstützen, ihren globalen Ruf und ihr globales Ranking beizubehalten.

"Canvas LMS hat erwiesenermaßen eine hohe Benutzerfreundlichkeit für Studenten, Dozenten und Mitarbeiter, und wir erwarten, dass es die kollaborative und problembasierte Lernerfahrung vertieft, die unsere Studenten zu unabhängigen, lebenslangen Lernern macht", so Ingrid Wijk, Leiterin der Universitätsbibliothek Maastricht.

Um den PBL-Ansatz zu unterstützen benötigte die Universität Masstricht ein Lernmanagementsystem, das Blended Learning vollständig unterstützte und über Audio-, Video-, Peer-Review- und mobile Lösungen verfügte, um den modernen Anforderungen von Dozenten und Studenten gerecht zu werden.

"Nach einem strengen Beschaffungsverfahren mit einem gründlichen Proof-of-Concept-Prozess freue ich mich, dass sich die Universität Maastricht für Instructure als strategischen Partner entschieden hat, um mit Canvas Studenten und Dozenten die beste Lern- und Unterrichtserfahrung zu ermöglichen", so Kenny Nicholl, General Manager, EMEA Instructure.

Lehrkräfte und Studenten der Universität lobten Canvas für seine Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. "Wir gehen davon aus, dass eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz des Systems zu einem einheitlicheren Bildungserlebnis führen und letztendlich die Unterrichts- und Lernergebnisse verbessern wird", meinte Frau Wijk abschließend.

Die Entscheidung der Universität Maastricht, ihr LMS-System neu zu überdenken, stellt einen breiteren Trend an den Hochschulen dar, die feststellen, dass alte Plattformen der ersten Generation die moderne Pädagogik der Universitäten nur schwer unterstützen können. Da Studenten und Dozenten eine flexiblere und kollaborativere Lernerfahrung fordern, wenden sich viele Bildungseinrichtungen modernen, Cloud-basierten Lernmanagement-Plattformen wie Canvas zu, um besseres Unterrichten und Lernen zu ermöglichen.

"Ich begrüße die Universität Maastricht in unserer rapide wachsenden Kundengruppe im Hochschulbereich in den Benelux-Ländern, und ich freue mich darauf, unsere gemeinsame Vision verwirklichen zu können, Menschen vom ersten Schultag bis zum letzten Arbeitstag beim Lernen und Weiterentwickeln zu unterstützen", so Herr Nicholl abschließend.

