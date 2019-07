BM Reichhardt gratuliert Klaus M. Steinmaurer zum RTR-Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post

Wien (OTS) - Dr. Klaus M. Steinmaurer ist mit heute neuer RTR-Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post und folgt damit Mag. Johannes Gungl in dieser Funktion nach. "Ich gratuliere Dr. Klaus M. Steinmaurer und wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe. Die RTR GmbH ist unter den europäischen Regulierungsbehörden im Telekommunikations- und Rundfunkbereich ein Vorzeigemodell. Das betrifft einerseits den digitalen Auftritt der Behörde gegenüber Sektor und Konsumenten, andererseits aber auch der Rolle der RTR im Bereich der Weiterentwicklung in der europäischen Regulierung. Ich bin überzeugt davon, dass mit dem neuen Geschäftsführer diese Vorreiter-Position weiter gefestigt wird", so Bundesminister Andreas Reichhardt.

Das BMVIT als Eigentümervertreter der RTR für den Fachbereich Telekommunikation hat im Juni 2018 den Geschäftsführungsposten öffentlich ausgeschrieben. In Zusammenarbeit mit einem externen Personalberatungs-Unternehmen wurde eine "Short List" erstellt. Nach einem abschließenden Hearing ging Dr. Steinmaurer als bestgereihter Kandidat für die RTR-Geschäftsführung im Fachbereich Telekommunikation hervor.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Verkehr, Innovation und Technologie

Elisabeth Hechenleitner

Pressesprecherin

01/71162-658010

elisabeth.hechenleitner @ bmvit.gv.at

www.bmvit.gv.at