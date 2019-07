Woller/Al-Rawi ad Wiederkehr: Wir arbeiten ganz konkret und intensiv an der Lösung

Wien und UNESCO einigen sich auf Umsetzung eines konkreten Managementplans

Wien (OTS/SPW-K) - Verärgert über die Aussagen des NEOS-Abgeordneten Christoph Wiederkehr zeigen sich Landtagspräsident Ernst Woller und Stadtentwicklungssprecher Omar Al-Rawi, die aktuell an der 43. Sitzung des UNESCO-Weltkomitees in Baku teilnehmen.

„Die Aussagen des Abgeordneten Wiederkehr zeigen, wie ahnungslos und unqualifiziert die NEOS bei diesem so wichtigen Thema agieren. Hier politisches Kleingeld schlagen zu wollen, ist eindeutig die falsche Arbeitsweise“, sagt Omar Al-Rawi.

Die heutige Entscheidung der UNESCO in Baku sei das Ergebnis intensiver Gespräche zwischen der UNESCO, ICOMOS, der österreichischen Bundesregierung und der Stadt Wien.

„Zu sagen, man gönne sich eine zweijährige Pause, ist purer Hohn und Polemik“, sagt Woller, und führt aus: „Wir arbeiten ganz konkret und intensiv an der Lösung des Problems. Dafür braucht es keine unqualifizierten Zwischenrufe. Billiger Wahlkampf hat bei diesem so essentiellen Thema keinen Platz. In den letzten eineinhalb Jahren haben das Außenministerium, das Bundeskanzleramt, das UNESCO-Welterbezentrum, ICOMOS und die Stadt Wien alle Prozesse und Verhandlungen gemeinsam durchgetragen. Das Ergebnis dieser intensiven Gespräche, mit durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln aber einem gemeinsamen Ziel, ist der Verbleib des Historischen Zentrums von Wien auf der Welterbeliste und als konkrete Maßnahme, die Erstellung eines Managementplans. Dieser ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir am Ende ans Ziel gelangen.“



Wien werde sich jedenfalls, wie auch mit der UNESCO vereinbart, an diesen Plan halten. „Das ist die konkrekte Maßnahme, die wir in den kommenden beiden Jahren umsetzen werden“, unterstreicht Woller, und weiter: „Wir haben vor eineinhalb Jahren einen guten Weg gestartet, den wir gemeinsam im Interesse aller gehen werden.“

