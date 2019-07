Kollross: Plastiksackerlverbot kein großer Wurf, SPÖ will Plastikmüll bis 2025 um 25 Prozent verringern

Wien (OTS/SK) - „Die SPÖ wird natürlich diesem Gesetz zustimmen, aber ein besonders großer Wurf ist es nicht. Es ist eher eine Bestätigung für die Politik der ehemaligen Umweltministerin, viel Show, aber wenig Substanz, wenn es um die konkrete Umsetzung geht“, so SPÖ-Abgeordneter Andreas Kollross zum „Plastiksackerlverbot“, das heute im Nationalrat beschlossen wird. Letztendlich fehlen echte Maßnahmen, die Plastikmüll reduzieren. In Summe haben wir in Österreich im Jahr 2016 300.000 Tonnen Plastikmüll produziert, davon machen Plastiksackerl nur 1,6 bis 2,3 Prozent aus. „Wenn wir wirklich über Plastikvermeidung diskutieren, dann müssten wir im Supermarkt ansetzen, wo alles in Plastik verpackt ist“, fordert Kollross. ****

„Wenn wir nichts tun, dann werden im Jahr 2050 mehr Plastikmüll als Fische in den Weltmeeren herumschwimmen. Mit bissl einem Plastiksackerlverbot, mit bissl einer Show, aber nichts Konkretem, wird sich nichts ändern. Wenn sie dem SPÖ-Abänderungsantrag zugestimmt hätten, könnten wir bis 2025 wirklich 25 Prozent des Plastikmülls beseitigen. Das wäre einmal eine Ansage“, so Kollross abschließend. (Schluss) ls

