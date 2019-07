Hanger: Entgeltfortzahlung für Freiwillige bei Großschadensereignissen gesichert

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Österreich verdankt seine hohe Lebensqualität vor allem auch dem freiwilligen Einsatz im Sozial-, Gesundheits-, Kultur- und Sportbereich, in der Katastrophenhilfe oder bei den Rettungsdiensten bzw. Feuerwehren. Knapp 50 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren und damit über drei Millionen Österreicher sind in irgendeiner Form unbezahlt freiwillig tätig und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Unternehmer, die in ihren Betrieben ehrenamtliche Mitarbeiter wie Feuerwehr- oder Rettungsleute beschäftigen und diese für Einsätze bei Großschadensereignissen freistellen, erhalten nun in Zukunft eine Vergütung, zeigte sich heute, Dienstag, ÖVP-Freiwilligensprecher Andreas Hanger über einen entsprechenden Beschluss im Nationalrat zufrieden.

Ab 1. September 2019 erhalten nun jene Arbeitergeber in der Privatwirtschaft einen Bonus („Einsatzprämie“) in Höhe von 200 Euro pro Tag, die im Einvernehmen und bei Großschadensereignissen (mindestens 100 Einsatzkräfte, Mindestdauer acht Stunden) einen Arbeitnehmer vom Dienst freistellen und das Entgelt fortzahlen. Grundlage für diese Gesetzesänderung ist ein Konzept des Bundesfeuerwehrverbandes, welches nun für alle Einsatzorganisationen Anwendung findet. Dieses Modell stellt das Ehrenamt nicht in Frage und bringt gleichzeitig eine entsprechende Unterstützung bei außergewöhnlichen Großschadenslagen. Möglichst einfach und unbürokratisch abgewickelt wird diese „Einsatzprämie“ über die Bundesländer, die ja auch für den Katastrophenschutz in Österreich zuständig sind, führte Hanger aus.

Damit habe man eine sinnvolle Regelung „im Sinne unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte“ gefunden, so der Freiwilligensprecher, der auch allen ehrenamtlichen Einsatzkräften dankte – „ohne diese würde unser Land ärmer aussehen. Sind wir dankbar, dass sich so viele Freiwillige engagieren“.

