Blümel: Stadt Wien setzt das Weltkulturerbe aufs Spiel

ÖVP will das Weltkulturerbe retten und wird Antrag im Parlament einbringen – Wiener Innenstadt bleibt auf der Roten Liste

Wien (OTS) - „Durch die Unprofessionalität und die Versäumnisse der rot-grünen Stadtregierung befindet sich Wien auf der Roten Liste der UNESCO. Damit droht unserer Stadt die Aberkennung des Weltkulturerbe-Status“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel. Das UNESCO-Welterbekomitee hat heute entschieden, dass Wien auf dieser Roten Liste bleibt. Österreich hat nun zwei Jahre Zeit, um Maßnahmen zum Erhalt der Welterbestätte umzusetzen. „Die ÖVP will das Weltkulturerbe retten und wird einen entsprechenden Antrag im Parlament einbringen“, so Blümel.

„Die rot-grüne Stadtregierung setzt das Weltkulturerbe aufs Spiel“, so Gernot Blümel: „Trotz jahrelanger Warnungen, umfangreicher Bemühungen und konkreter Handlungsnotwendigkeiten habe die Stadtregierung keine ausreichenden Schritte in die richtige Richtung gesetzt.“ Im Gegensatz dazu würdigt die UNESCO explizit die Bemühungen der türkis-blauen Bundesregierung. „Das Bauprojekt am Heumarkt ist mit dem Weltkulturerbe so nicht vereinbar und darf nicht realisiert werden. Das haben der Denkmalrat ICOMOS und die UNESCO deutlich formuliert. Leider gibt es seitens der Stadt immer noch kein klares Bekenntnis, dass das Projekt 'Heumarkt Neu' in seiner derzeitigen Form nicht umgesetzt wird.“ Nun müsse die Stadt Wien endlich tätig werden und klar sagen, dass alle Empfehlungen aus dem Bericht der Advisory Mission umgesetzt werden. „Rot-Grün setzt weiterhin fahrlässig das Weltkulturerbe aufs Spiel. Für die Volkspartei ist klar: Wir wollen retten, was noch zu retten ist!“

