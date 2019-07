SWV Präsident Matznetter im Nationalrat angelobt

Starke Stimme der Selbstständigen und KMU

Wien (OTS) - Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich, wurde heute zum Abgeordneten zum Nationalrat angelobt. Er übernimmt damit das Mandat von Andreas Schieder, der die österreichische Sozialdemokratie nun in Brüssel vertritt.

„Ich freue mich darauf in meiner Aufgabe als Nationalratsabgeordneter den Selbstständigen eine starke Stimme im Nationalrat zu geben. 99,6% der österreichischen UnternehmerInnen sind EPU und KMU, sie machen das Herz und das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft aus und verdienen eine entsprechende Vertretung“, erklärt Matznetter zu seiner Angelobung.

Der ÖVP Wirtschaftsbund verwandelt die WKÖ dagegen zunehmend in eine Vorfeldorganisation der Industriellenvereinigung, dem will Matznetter entgegenwirken. In der Wirtschaftskammer setzt er sich dafür ein, dass die österreichischen UnternehmerInnen eine echte und funktionierende Interessenvertretung bekommen. Anders als NEOS und ÖVP, die von Großkonzernen gesponsert werden, will Matznetter also jene UnternehmerInnen vertreten, die sich Reformen nicht durch Parteispenden leisten können und ihr Auskommen hart erarbeiten.

„Wir müssen eine Grundlage für den fairen Wettbewerb zwischen den Großen und den Kleinen schaffen. Dazu gehört auch, dass Großkonzerne wie Starbucks oder Google einen angemessenen Beitrag abgeben und dass kleine Unternehmen entlastet werden“, so Matznetter weiter.

In der Zeit der Übergangsregierung kommt dem Parlamentarismus eine besonders wichtige Bedeutung zu. Der SWV Präsident wird sich mit seinem ganzen Wissen in den demokratischen Prozess einbringen.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich (SWV)

Mariahilfer Straße 32, 1. Stock, 1070 Wien

+43 6769614311

office @ wirtschaftsverband.at

http://www.wirtschaftsverband.at/