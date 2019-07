Klaus M. Steinmaurer ist neuer Telekom-Regulator

Wien (OTS) - Die RTR hat einen neuen Geschäftsführer im Fachbereich Telekommunikation und Post. Dr. Klaus Maria Steinmaurer wurde im Oktober 2018 vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ab 01. Juli 2019 für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Er folgt damit Mag. Johannes Gungl, dessen Amtsperiode am 30. Juni 2019 endete.

Anlässlich seiner Antrittsrede in der RTR sagte der neue Telekom-Regulator Klaus M. Steinmaurer: „Die Digitalisierung stellt auch für uns als Regulierungsbehörde eine große Herausforderung dar. Der Wettbewerb innerhalb des Sektors und damit die Anforderungen an die Regulierung verändern sich rasch und grundlegend. Wir sind daher heute gefordert, gemeinsam mit der Telekom-Control-Kommission (TKK) die richtigen rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen für alle betroffenen Marktteilnehmer bereitzustellen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der TKK und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RTR dafür zu sorgen, dass Österreich wettbewerbsfähig bleibt und wir in eine erfolgreiche digitale Zukunft blicken können.“

Klaus M. Steinmaurer wurde 1969 in Oberösterreich geboren. Er ist promovierter Jurist der Universität Wien und hält einen MBA im Bereich IT und Business Process Management der WU Wien. Vor seiner Position als österreichischer Telekom-Regulator war er bis Juni 2018 als Vice President International Regulatory Affairs Europe bei der Deutschen Telekom AG in Bonn tätig. Klaus M. Steinmaurer arbeitet bereits seit mehr als 20 Jahren in der Telekommunikationswirtschaft.

Ein Porträt von Klaus M. Steinmaurer kann hier abgerufen und unter Quellenangabe "© RTR/David Bohmann" verwendet werden: https://www.rtr.at/de/pr/Fotos_GF_OS_KS



Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs im Rundfunk-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Medien“ (Oliver Stribl) sowie „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) gegliedert.

Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Mit den von ihr verwalteten Fonds fördert die RTR Projekte im Rundfunk- und Medienbereich. Außerdem bietet die RTR in beiden Fachbereichen außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren an, auch mit ihren staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rtr.at.

Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Mag. Gregor Gradnig, MA

Pressesprecher Telekommunikation und Post

+43 1 58058 - 111

gregor.gradnig @ rtr.at

www.rtr.at