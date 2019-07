Woller und Al-Rawi bei der 43. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Baku: Wien behält Weltkulturerbe-Status

Historisches Zentrum von Wien bleibt vorerst auf der Liste der gefährdeten Welterbestätten

Wien (OTS/SPW-K) - Wien behält seinen Weltkulturerbe-Status. Das historische Zentrum von Wien bleibt jedoch vorerst auf der Liste der gefährdeten Welterbestätten. Das entschied heute das UNESCO-Welterbekomitee bei seiner 43. Sitzung in Baku, Aserbaidschan. Seitens der Stadt waren auch Wiens Landtagspräsident Ernst Woller sowie Stadtentwicklungssprecher Omar Al-Rawi vor Ort, um die Verhandlungen zu führen.



„Wir haben die Zeit sehr gut genutzt und intensive Gespräche mit Mitgliedern des UNESCO-Weltkulturerbekomitees geführt. Der Erhalt des Weltkulturerbes hat für uns nach wie vor höchste Priorität, daher war es uns ein wichtiges Anliegen, den direkten Austausch zu suchen und die Diskussion auf einer sachlichen Ebene zu führen. Ebenso wichtig ist uns aber, das Areal des Eislaufvereins/Heumarkt im Interesse der kulturellen und öffentlichen Nutzung bestmöglich und möglichst rasch zu entwickeln und umzugestalten“, sagt Woller.

„Die Entwicklung des Heumarkt-Projekts war eines der umfangreichsten Planungsverfahren in der Geschichte der Stadtentwicklung, das stets transparent und unter Einbindung vieler Stakeholder geführt wurde. Besonders hervorheben möchte ich vor allem das kooperative Verfahren, das auch von der UNESCO äußerst positiv bewertet wurde“, sagt Al-Rawi, und weiter: „Dass wir direkt vor Ort sind, zeigt, wie wichtig diese Thematik und der Erhalt des Weltkulturerbe-Status für die Stadt Wien sind.“

Nun sei es insbesondere notwendig, die Empfehlungen der Advisory-Mission von UNESCO und ICOMOS genau zu studieren, zu bearbeiten und in die weiteren Planungen der betroffenen Projekte (d.h. Schwarzenberg-Garten und Heumarkt) einzubeziehen. „In den beiden kommenden Jahren werden wir vor allem den Managementplan für das Historische Zentrum von Wien in einem breiten Prozess unter Einbeziehung von Wissenschaft und Öffentlichkeit diskutieren und ausarbeiten“, erläutert Woller. Das historische Zentrum von Wien von der roten Liste zu bekommen, sei "work in progress". Man werde jedenfalls alles daran setzen, den Diskurs auch in Zukunft auf sachlicher Ebene zu führen.



„Es ist eine große Herausforderung und Verantwortung der Stadtpolitik, auf die Erfordernisse einer dynamisch wachsenden und modernen Stadt zu reagieren und gleichzeitig sensibel das kulturelle Erbe und das Stadtbild zu erhalten“, so der SP-Stadtentwicklungssprecher, Omar Al-Rawi.



Abschließend appelliert Woller an alle Parteien, in dieser für Wien so wichtigen Frage an einem Strang zu ziehen und diese nicht für politisches Kleingeld zu missbrauchen. „Hier müssen der Bund und die Stadt Wien gemeinsam für den Erhalt des Welterbe-Status und für die bestmögliche Entwicklung unserer Stadt arbeiten.“

