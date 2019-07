Modern Masters - Festival of Fine Art

Acht führende Wiener Kunsthändler präsentieren von 5. bis 12. Oktober 2019 Highlights ihrer Sammlungen - neben Malerei und Skulptur auch Möbel, Kunsthandwerk und Fotografie.

Wien (OTS) - Das Modern Masters – Festival of Fine Art ist eine Präsentation des Besten, das der Wiener Kunsthandel zu bieten hat. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr präsentieren heuer vom 05. bis 12. Oktober wieder acht führende Kunsthändler eine Woche voller Ausstellungen, Veranstaltungen und Kunstgenuss.

Highlights der österreichischen Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts werden an den jeweiligen Galeriestandorten ebenso gezeigt, wie Arbeiten der Secessionszeit und Wiener Werkstätte. Zudem präsentieren die Aussteller ausgewählte Schlüsselwerke der internationalen Moderne, des Expressionismus sowie der österreichischen Kunst nach 1945, die teils erstmalig in Wien zu sehen sind. Das Repertoire der ausgestellten Werke erstreckt sich so über mehr als 200 Jahre Kunstgeschichte und umfasst neben der Malerei und Skulptur auch Möbel, Kunsthandwerk und Fotografie.

Der Wiener Kunstherbst wird mit den Modern Masters um eine einzigartige Cross-Over Schau ergänzt – ein Programmpunkt, der sich bereits im ersten Jahr zu einem Treffpunkt für Sammler, Kuratoren, Experten und Kunstinteressierte entwickelte.

8 Teilnehmer bel etage, Galerie Johannes Faber, Kunsthandel Giese und Schweiger, Kunsthandel Kolhammer, Galerie Kovacek Spiegelgasse, Galerie Ruberl, W&K Wienerroither & Kohlbacher, Galerie bei der Albertina - Zetter

Unterstützt wird die Veranstaltung u.a. von TECTUS Insurance Brokers sowie der Wirtschaftskammer Wien.



