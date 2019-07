FH Salzburg feiert 484 neue Absolventinnen und Absolventen

Salzburg/Puch-Urstein (OTS) - 347 Bachelor und 137 Master Absolventinnen und Absolventen haben im Sommer ihr Studium an der Fachhochschule Salzburg abgeschlossen. Im Rahmen der feierlichen Sponsionen Anfang Juli wurde ihnen nun der akademische Grad Bachelor bzw. Master verliehen.

„Unsere Alumni sind am Arbeitsmarkt sehr gefragt, durch die praxisnahe Ausbildung in unseren 18 Bachelor- und 12 Master-Studiengängen sind sie bestmöglich auf das Berufsleben vorbereitet“, freut sich FH-Rektor Gerhard Blechinger über die exzellenten Jobaussichten der Absolventinnen und Absolventen der FH Salzburg.

Hochrangige Festgäste

Die beiden Landesrätinnen Andrea Klambauer und Maria Hutter sowie LAbg. Karl Zallinger (in Vertretung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer) besuchten heute, am 2. Juli 2019, die Sponsionsfeiern der Studiengänge Betriebswirtschaft, KMU Management & Entrepreneurship, und Innovation & Management im Tourismus im Audimax am Campus Urstein. Nach Zeiten des intensiven Lernens und des Ablegens zahlreicher Prüfungen ist die Sponsion zum Bachelor oder Master der lange herbeigesehnte Abschluss der Ausbildung. Dank der praxisnahen Inhalte sind die AbsolventInnen für den Arbeitsmarkt bestens gerüstet. Die Sponsionsfeiern weiterer FH Salzburg-Studiengänge dauern noch morgen (3. Juli) und übermorgen (4. Juli) an.

Mit der Graduierung steigt die Zahl der Absolventinnen und Absolventen der FH Salzburg auf über 9.900 an. Die FH Salzburg gratuliert allen Alumni herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihres Studiums!

