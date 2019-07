Neuer Marketing Director bei LUKOIL Lubricants Europe

Wien (OTS) - Seit Juni 2019 verstärkt Mišo Ćurčić de Jong (44) als Leiter der Marketingabteilung das Team von LUKOIL Lubricants Europe. Der gebürtige Niederösterreicher verfügt über jahrelange internationale Führungserfahrung.

„Unsere Zentrale in der Wiener Lobau ist Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens in Europa. Um den Erfolgskurs der letzten Jahre – besonders auch im Bereich Marketing und Sales – fortzusetzen, haben wir mit Mišo Ćurčić de Jong nun einen ausgewiesenen Experten an Bord geholt, der sowohl über fundiertes technisches als auch wirtschaftliches Know-how verfügt. Wir sind überzeugt, dass er den Expansionskurs weiter vorantreiben wird“, zeigt sich Oleg Tolochko, Managing Director der LUKOIL Lubricants Europe GmbH, erfreut.

Mišo Ćurčić de Jong verfügt über einen technischen und betriebswirtschaftlichen Hintergrund und begann seine Karriere zunächst im After Sales-Bereich. Danach konnte er in unterschiedlichen Positionen bei Sony Ericsson und SonyMobile fundierte Erfahrungen sammeln, wo er binnen kürzester Zeit zum Head of Costumer Service Österreich aufstieg. Weitere Stationen führten ihn über Technical Manager, Service und Channel Marketing Manager bis zum Country Head bei Sony Mobile Austria, Switzerland & Adriatic. Zuletzt verantwortete er als Head of Marketing die PR- und Marketing-Agenden des Großkonzerns. Die von ihm lancierten Marketing-Kampagnen wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Effi und dem ADGAR.



Rückfragen & Kontakt:

LUKOIL Lubricants Europe GmbH

Mišo Ćurčić de Jong

Marketing Manager Europe

1220 Wien, Uferstrasse 8

E-Mail: Miso.CurcicDejong @ lukoil.com

Tel: +43 1 205 222-1602