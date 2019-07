Nehammer: Rot-Blau auch in Tirol im Trend

SPÖ-Landesparteien konterkarieren Rendi-Wagners Lippenbekenntnisse

Wien (OTS) - „Die Zusammenarbeit der Tiroler SPÖ mit den dortigen Freiheitlichen zeigt uns zum wiederholten Mal, dass wir rot-blaue Allianzen nicht nur im Parlament erleben, sondern, dass es in immer mehr Teilen des Landes bittere Realität ist. Da hilft es auch nicht, wenn die Bundesvorsitzende stets beteuert mit ihr gäbe es das nicht. Entweder sind das nur unglaubwürdige Lippenbekenntnisse oder ihr fehlt es schlicht an Durchsetzungskraft. Außerdem beweist die SPÖ dieser Tage, dass sie alles tun würde, um an die Macht zu kommen und um Sebastian Kurz und der Volkspartei zu schaden“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei. Nehammer bezieht sich auf ORF-Berichte wonach sich in Tirol beim Thema Bundesheer eine SPÖ-FPÖ Koalition bilde.



„Doskozil und Dornauer werden die Wegbereiter für Rot-Blau im Bund sein. Was das heißt sieht man derzeit. Statt eine echte Reform der Parteienfinanzierung anzustreben wird weiterhin versteckt und vertuscht“, so Nehammer weiter.



„Auch uns ist es wichtig, dass das Bundesheer zukunftsfit gemacht wird. Diese populistische rot-blaue Packelei ist durchschaubar und hat rein machtpolitische und parteitaktische Gründe. Rot-Blau soll damit auch in der Bundes-SPÖ salonfähig werden“, so Nehammer abschließend.



