Weltmeister und Olympiasieger besuchten Loipersdorf

Beim AUDI Golfturnier gaben sich die Sportasse die Schläger in die Hand!

Loipersdorf (OTS) - Im Zuge dieses Events konnten sich die Sportasse beim Abendessen der Weltmeister im Schaffelbad der Therme Loipersdorf sowie bei der Gala im Congress Loipersdorf verwöhnen lassen.



Das Audi Turnier der Weltmeister und Olympiasieger im Thermengolfclub Loipersdorf-Fürstenfeld konnte auch in diesem Jahr wieder mit einer großartigen Besetzung aufwarten. Den Auftakt der dreitägigen Veranstaltung bildete der „Abend der Weltmeister und Olympiasieger“ im Schaffelbad der Therme Loipersdorf. In herrlichem Ambiente und bei kulinarischen Köstlichkeiten tauschten die Weltmeister und Olympiasieger Erinnerungen aus und stellten sich auch einer besonderen Herausforderung.



Thermenchef Philip Borckenstein-Quirini hatte sich einen Spezialbewerb einfallen lassen. „Wir haben in ein Außenbecken des Schaffelbades die vier Audi Ringe platziert. Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, mit einem kurzen Chip in diese Ringe zu spielen und zeigten sich dabei überaus treffsicher“ , so Borckenstein-Quirini.



Am Samstag ließen es sich die Skistars Brigitte Kliment-Obermoser, Michaela Kirchgasser, Hans Enn, Christian Mayer, Anton „Jimmy“ Steiner, Skisprung-Adler Thomas Morgenstern, die Snowboarder Hanno Douschan und Markus Ebner, Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder, Rodlerin Angelika Neuner, BMX-Crack Senad Grosic,Rad-Star Gerhard Zadrobilek nicht entgehen die Eisen zu schwingen. Daneben zeigten auch Fußball-Legende Mario Haas, die aktuellen Sturm-Spieler Jörg Siebenhandl und Thomas Schrammel sowie Kabarettist Reinhard Nowak und TV-Moderator Volker Piesczek, dass sie mit dem Golfball ebenfalls umzugehen wissen.



Nach 15-jähriger Abstinenz feierte Dieter Thoma bei dieser Starparade sein Comeback mit außergewöhnlichen Verenkungen am Grün im steirischen Thermenland (siehe Foto unter dem pic-drop-Link unten). „Es hat mir riesigen Spaß gemacht, auf einem perfekt gepflegten Platz bei diesem einzigartigen Turnier wieder mit dabei zu sein. Ich habe die wunderbare Landschaft und die steirische Gastfreundlichkeit sehr genossen“ , stimmte Thoma ein wahres Loblied auf die Veranstaltung an. In einem packenden Duell um den Sieg hatte am Ende Harry Bodmer, seines Zeichens mehrfacher Weltmeister im Einer-Kunstradfahren, knapp die Nase vorne.



Bei den Damen durfte sich Brigitte Kliment-Obermoser über ihren zweiten Sieg beim Audi Turnier der Weltmeister und Olympiasieger nach 2017 freuen. „Dieses Wochenende in Loipersdorf ist jedes Jahr ein einziger Genuss. Man trifft bei einem hervorragend organisierten Event viele gute Freunde, mit denen man auch noch zusammen Golf spielt“ , bedankte sich Kliment-Obermoser bei Audi, der Murhof Gruppe und der Therme Loipersdorf.



Nach dem abendlichen Aperitif-Empfang im Hotel Das Sonnreich ließ man den Tag bei der feierlichen Gala-Veranstaltung inklusive Siegerehrung im Congress Loipersdorf ausklingen.

