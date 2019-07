NEOS Wien/Gara: AK-Studie bestätigt – Wien muss Öffis massiv ausbauen

Stefan Gara: „NEOS Konzepte für Stadtentwicklungsgebiete liegen auf dem Tisch!“

Wien (OTS) - Bestätigt sieht sich NEOS Wien Stadtentwicklungssprecher Stefan Gara durch die heute präsentierte Öffi-Studie der Arbeiterkammer: „Wie wir schon lange fordern, sieht auch die AK die Notwendigkeit eines massiven Ausbaus der öffentlichen Verkehrsmittel in den Stadtentwicklungsgebieten. Laut AK müssen sogar 1 Milliarde Euro investiert werden, um in den wachsenden Stadtteilen adäquate Öffi-Verbindungen zu gewährleisten und damit auch die Klimaziele zu erreichen! Es bedarf einer großen Kraftanstrengung. Unsere Konzepte dazu liegen auf dem Tisch – ich kann die Stadtregierung nur dringend auffordern, endlich zu handeln!“ so Gara.

Die Öffi-Konzepte von NEOS Wien sind downloadbar unter https://wien.neos.eu/themen/verkehr.

