Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von der „Klassik unter Sternen“ im Stift Göttweig bis zum „Lied von Beethoven bis Berg“ in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 3. Juli, präsentiert Elīna Garanča ab 20.30 Uhr im Stiftshof in Göttweig wieder „Klassik unter Sternen“. Zu hören sind dabei unter dem Motto „Romantik“ u. a. Arien aus „Romeo et Juliette“, „La Traviata“, „La Bohème“, „Tosca“, „Carmen“, „Lucia di Lammermoor“ und als „Klassik-Open-Air"-Premiere Garančas die Zarzuela „No Puede Ser" von Pablo Sorozábal. Mit dabei sind auch die amerikanische Sopranistin Nadine Sierra, der ukrainische Tenor Dymtro Popov und der junge Bass-Bariton Alexander Grassauer; es spielt das Symphonieorchester der Volksoper Wien unter Karel Mark Chichon. Nähere Informationen und Karten u. a. unter 02742/25 80 60-37 und www.klassikuntersternen.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 3. Juli, setzt die 38. Internationale Sommerakademie Lilienfeld ihr Konzertprogramm fort: Ab 20 Uhr heißt es dabei in der Stiftsbasilika und danach im Dormitorium „Dozenten konzertieren“. Am Freitag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika und im Dormitorium sowie am Samstag, 6. Juli, ab 19 Uhr im Dormitorium stehen dann Kursteilnehmerkonzerte auf dem Programm, ehe am Sonntag, 7. Juli, der Bariton July Khomenko, die Organistin Karen De Pastel und das Vokalensemble O Musica Wien unter der Leitung von Lilia Khomenko ab 9.30 Uhr in der Stiftsbasilika zum Festgottesdienst Karen De Pastels „Lateinische Messe für 7 Frauenstimmen und Bariton“ intonieren. Ab 20 Uhr werden dann am Sonntag, 7. Juli, im Dormitorium wieder „Dozenten konzertieren“. Nähere Informationen unter 02762/524 20 11 und www.musikkurse.at.

Am Donnerstag, 4. Juli, spielt The Royal Flush Orchestra im Rahmen der „Jazztage Baden“ ab 17 Uhr beim Musikpavillon im Kurpark Baden (bei Schlechtwetter im Theater am Steg) „Harlem Jazz At Its Best“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei Pro Jazz Austria unter 0699/10 31 17 26, e-mail pja @ projazz.at und www.projazz.at.

Am Donnerstag, 4. Juli, gibt auch die Alternative-Rockband Unrequired ab 20.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach ihr „Summer Concert“. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Im Rahmen des Festivals Retz begibt sich Bratfisch am Donnerstag, 4. Juli, im Festivalgarten des Hotels Althof unter dem Motto „Grüner wird‘s nicht“ mit wienerischer Musik im Gepäck auf musikalische Weltreise; der Eintritt ist frei. Am Freitag, 5. Juli, folgt auf der Insel Retz „Pozor! Achtung!“, eine multimediale Komposition für Stimmen, Akkordeon, E-Gitarre, Elektronik und Videoprojektion mit Texten aus den Geheimdienstarchiven und Verschlussakten der ehemaligen ČSSR sowie von Jiří Gruša, Zbyněk Hejda, Věra Jirousová, Jaroslav Seifert und Jan Skácel (Konzeption: Veronika Humpel und Wolfgang Seierl). Am Samstag, 6. Juli, wartet dann noch in der Kirche des Dominikanerklosters Retz die Nocturne „L‘esprit français“ mit der Sopranistin Bernarda Bobro und der Harfinistin Tina Žerdin, die Werke von Claude Debussy, Eva Dell‘Acqua, Gabriel Fauré und Maurice Ravel zur Aufführung bringen. Alle Konzerte beginnen um 22 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Am Freitag, 5. Juli, tritt die Austrian Baroque Company um 18 Uhr im Kaisergarten der Kartause Mauerbach unter dem Motto „Les Nations“ und mit Werken von Giovanni Battista Sammartini, François Couperin, Diego Ortiz, Philipp Friedrich Böddecker u. a. eine musikalische Reise von London nach Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland an. Nähere Informationen und Karten unter 01/534 15-85 05 00, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Die Stadtkapelle Krems lädt am Freitag, 5. Juli, ab 19 Uhr zu ihrem Sommerkonzert in den Kremser Stadtpark; aufgespielt wird vor dem Musikpavillon ab 19 Uhr. Nähere Informationen beim Magistrat Krems unter 02732/801-0, e-mail presse @ krems.gv.at und www.krems.gv.at.

Ebenfalls am Freitag, 5. Juli, findet ab 16 Uhr im Bildungszentrum BiZENT Arkadia in Traiskirchen das Abschlusskonzert der Musikwoche „Viva la musica“ statt. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Die „Sommerszene Mistelbach“ im Sportzentrum Mistelbach präsentiert am Freitag, 5. Juli, The Ridin' Dudes mit einem Elvis-Presley-Abend sowie am Samstag, 6. Juli, Blumen im Gemeindebau mit Pop und Schlagern. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und https://sommerszene.mistelbach.at.

Am Samstag, 6. Juli, interpretieren der Tenor Rolando Villazón und die Sopranistin Pumeza Matshikiza auf Schloss Grafenegg gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Marco Armiliato Arien und Duette u. a. von Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und George Gershwin. Das Konzert „Betörende Stimmen“ im Wolkenturm beginnt um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/586 83 83, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

In der Burgarena Reinsberg präsentiert das Schneiderwirttrio am Samstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr volkstümliche Musik in Form eigener Lieder und Hits der Kern Buam. Nähere Informationen und Karten bei der Burgarena Reinsberg unter 07487/213 88, e-mail office @ reinsberg.at und www.reinsberg.at.

Auf der Donaubühne Tulln treten am Samstag, 6. Juli, ab 20 Uhr Gregor Meyle und Band sowie am Sonntag, 7. Juli, ab 19.30 Uhr die EAV im Zuge ihrer „Abschiedstour“ auf. Nähere Informationen und Karten unter 02272/689 09 und www.donaubuehne.at.

Schließlich findet am Dienstag, 9. Juli, ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden das Eröffnungskonzert des diesjährigen Meisterkurses des Franz-Schubert-Instituts statt, der unter dem Motto „Das Lied von Beethoven bis Berg” steht. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

