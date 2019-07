Bundesheer im Katastropheneinsatz in Salzburg und in der Steiermark

50 Soldaten kämpfen gegen Vermurungen, zwei Hubschrauber gegen Waldbrand

Wien (OTS) - Seit heute sind 50 Soldaten vom Gebirgskampfzentrum in Saalfelden und vom Führungsunterstützungsbataillon aus St. Johann/Pongau im Einsatz in Uttendorf im Bezirk Zell am See. Sie unterstützen die zivilen Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten. Dabei schaffen sie Zugänge zu vermurten Objekten und räumen Kellergeschoße und Untergeschoße frei.

Gleichzeitig unterstützt das Bundesheer mit zwei Hubschraubern in Liezen die Feuerwehr im Kampf gegen einen großflächigen Waldbrand im Raum Mooslandl. Das schwierige, schwer zugängliche Gelände erfordert das Löschen aus der Luft. Im Einsatz stehen eine Agusta Bell 212 und eine Alouette 3. Erstere kann bei einem Flug bis zu 1.000 Liter, zweitere bis zu 600 Liter Wasser transportieren.

Bereits am 30. Juni und am 1. Juli standen Hubschrauber im Waldbrandeinsatz am Mondsee und auf der Wurzeralm im Raum Spital an der Phyrn und unterstützten die örtlichen Einsatzkräften mit Erkundungsflügen, Personentransporten und bei einer Waldbrandbekämpfung.

