LSV-Wahl: Comeback in die LSV für die Schülerunion Vorarlberg

Die Schülerunion Vorarlberg stellt nach einem Jahr ohne Mandate in der LSV wieder fünf von 12 Mandaten und die BMHS- Landesschulsprecherin

Bregenz (OTS) - Nachdem die Schülerunion letztes Schuljahr nicht in der Landesschülervertretung Vorarlberg vertreten war, darf sie einen unglaublichen Sieg verbuchen. Fünf von 12 Mandaten und die BMHS-Landesschulsprecherin kommen aus der Schülerunion!

Die frisch gewählte BMHS-Landesschulsprecherin ist die Schulsprecherin der BWS Bezau Laura Bayer aus Au: “Ich freue mich unglaublich über das Vertrauen, das uns bei der heutigen LSV-Wahl geschenkt worden ist. Wir werden nächstes Jahr das Sprachrohr der 60.000 Schülerinnen und Schüler sein und ihnen eine starke Stimme geben!”

Fotos zur honorarfreien Verwendung: http://bit.ly/2XK56GG

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

