Greiner: Freude über Erfolg bei NichtraucherInnenschutz

Greiner bedauert Nein der ÖVP zu Rauchverbot auf Spielplätzen

Wien (OTS/SK) - Über das heute beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie zeigte sich auch SPÖ-Abgeordnete Karin Greiner zufrieden. „Unser monatelanger Druck für den NichtraucherInnenschutz war erfolgreich. Ein guter Tag für die Gesundheit der ÖsterreicherInnen, leider aber nicht für die Jüngsten in unserer Gesellschaft!“, so Greiner, die bedauerte, dass die ÖVP ihrem Antrag für ein Rauchverbot auf Spielplätzen nicht zugestimmt hat. ****

Schon Anfang des Jahres argumentierten FPÖ und ÖVP, dass für Spielplätze Länder und Gemeinden zuständig seien. Das lässt Greiner nicht gelten: „Es geht um das Tabakgesetz, das ist ein Bundesgesetz — noch immer!“ Die Stadt Graz versucht beispielsweise seit Jahren, das Rauchen auf Spielplätzen zu verbieten. Vergebens, da es sich um ein Bundesgesetz handelt. (Schluss) bj/ah/mp

