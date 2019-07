Steirische Fairways und Greens in Nachwuchshand: Tausende Schüler beim Antenne SchulGolfTag

Graz (OTS) - Bereits zum 13. Mal in Folge hat die Antenne als steirisches Privatradio Nummer 1 Schulen aus der ganzen Steiermark zum beliebtesten Golfevent des Jahres geladen – dem Antenne SchulfGolfTag. Tausende Schüler eroberten am 2. Juli 2019 die Fairways und Greens von 19 steirischen Golfclubs. Beim mittlerweile traditionellen SchulGolfTag erfuhren die motivierten Jugendlichen bei kostenlosen Schnupperkursen unter fachkundiger Anleitung alles übers Putten, Pitchen und vieles mehr.

Für die größte Jugend-Golfbewegung der Steiermark zeichneten in Kooperation mit der Antenne das Land Steiermark mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sowie Golfverbandspräsident Kurt Klein verantwortlich. Sie öffneten auch heuer gemeinsam die Fairways und Greens für alle Schüler zwischen 6 und 14 Jahren und machten den Antenne SchulGolfTag zu einem einmaligen Schultag im ganzen Sommersemester.

„Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, dass der SchulGolfTag zu einem ganz besonderen Erlebnis für alle wird. Die Begeisterung, mit der die Kids bei der Sache sind, ist Weltklasse“, freute sich Gottfried Bichler, Geschäftsführer der Antenne Steiermark, über den Eifer tausender Schüler auf den steirischen Golfplätzen. „Wir bekommen hautnah mit, welchen Einsatz die Kids jedes Jahr beim SchulGolfTag zeigen, großartig! Möglich machen das unsere sportbegeisterten Teilnehmer sowie unsere starken Partner und Sponsoren, denen unser besonderer Dank gilt.“

Auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zeigte sich von der Idee des SchulGolfTages und der regen Teilnahme der Schüler begeistert: „Ich bin der Antenne wirklich sehr dankbar für ihre enorme Vorbildwirkung, was die sportliche Betätigung der Jugendlichen betrifft. Mehr Bewegung in der freien Natur bedeutet mehr Gesundheit, mehr Leistungsfähigkeit und mehr Lebensfreude für die Schüler.“ Die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner schloss sich den lobenden Worten an: „Wir schlagen mit dem SchulGolfTag eine Brücke zu den Golfvereinen und geben den Kindern so die Möglichkeit, sich für die Sportart zu begeistern. All das sind Gründe, warum die Bildungsdirektion den Antenne SchulGolfTag als schulbezogene Veranstaltung gerne unterstützt.“ Für Kurt Klein, den Präsidenten des steirischen Golfverbands, ist der Antenne SchulGolfTag eine nachhaltige Investition in die Zukunft: „Die Antenne und 19 steirische Golfclubs bieten den Jugendlichen mit dem SchulGolfTag nun seit mehr als zehn Jahren die einzigartige Möglichkeit, ihr Interesse für den Golfsport zu entdecken. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Besondere Unterstützung durch unverzichtbare Partner

McDonalds Steiermark und Peterquelle – langjährige und treue Partner bei zahlreichen Young-Community Aktivitäten der Antenne – unterstützten auch den diesjährigen 13. SchulGolfTag unter anderem mit Burger-Gutscheinen sowie erfrischenden Getränken für alle Schüler.

Ein ganz besonderer Dank gilt allen teilnehmenden steirischen Golfclubs und deren Verantwortlichen, die den Antenne SchulGolfTag seit mehr als 10 Jahren zur größten Golfbewegung des Landes verwandeln: City Golf Graz-Puntigam, Golf & Country Club Schloss Pichlarn, Golf Club Liebenau Murauen, Golfclub Murau Kreischberg, Golfclub Almenland, Golfclub Bad Gleichenberg, Golfclub Bad Waltersdorf, Golfclub Erzherzog Johann – Maria Lankowitz, Golfclub Gut Freiberg, Golfclub Gut Murstätten, Golfclub Klockerhof Hart bei Graz, Golfclub Murhof, Golfclub Murtal, Golfclub St. Lorenzen, Golfzentrum Andritz, Grazer Golfclub Thalersee, Styrian Mountain Golf Mariahof und Thermengolf Loipersdorf.

