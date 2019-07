Juraczka: Neue Volkspartei Wien fordert Ausbau der U-Bahnen bis an die Stadtgrenzen

Studie der AK Wien sieht Nachholbedarf im Öffi-Ausbau - Bürgermeister Ludwig gefordert

Wien (OTS) - "Der Ausbau der U-Bahnen bis an die Wiener Stadtgrenzen ist überfällig. Nun bestätigt auch die Arbeiterkammer Wien, dass unsere Stadt vor allem in den Außenbezirke enormen Nachholbedarf im Öffi-Ausbau hat", erklärt Verkehrssprecher Manfred Juraczka angesichts einer aktuellen AK-Studie.

Die Neue Volkspartei Wien sieht die rot-grüne Stadtregierung und vor allem Bürgermeister Ludwig gefordert. "Seit Jahren fehlt der Stadt ein Gesamtkonzept beim Ausbau des Öffentlichen Verkehrs. Vor allem Bezirke im Süden sowie der Westen und der Norden Wiens warten seit Jahren auf bessere U-Bahn-Verbindungen." Der ÖVP-Verkehrssprecher betont: "Was die Wienerinnen und Wiener wirklich brauchen ist ein Ausbau der U-Bahnen und Straßenbahnen bis an die Stadtgrenzen gemeinsam mit der Errichtung neuer Park & Ride Anlagen. Denn nur in dieser Kombination kann der Pendlerverkehr tatsächlich und nachhaltig reduziert werden.“

