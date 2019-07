AVISO: U-Bahn-Stars feiern 2. Geburtstag

Wien (OTS) - Die U-Bahn-Stars feiern ihren zweiten Geburtstag! Öffi-Stadträtin Ulli Sima und Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer gratulieren den MusikerInnen im Rahmen eines Medientermins und zeigen auf, was in dem Projekt bisher geschah und was in Zukunft geplant ist. Die KünstlerInnen geben auch ein kleines Konzert.

Zeit: 4. Juli 2019, 10:00 Uhr

Ort: U-Bahn-Station Westbahnhof im Zwischengeschoss (U-Bahn-Stars-Zone, nähe Abgang zur U3)



