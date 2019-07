Ludwig/Hacker/Sima: Gemeinsam für Sicherheit und Wohlbefinden in ganz Wien

Positive Bilanz der Maßnahmen am Praterstern und Konzept für weitere Verkehrsknotenpunkte in Wien

Wien (OTS/RK) - Eine positive Bilanz zu den umfassenden Maßnahmen am Praterstern zog heute Bürgermeister Michael Ludwig. „Mit 150 000 Menschen ist der Praterstern einer der meist frequentierten Verkehrsknotenpunkte Wiens. Wir haben im Vorjahr ein ganzes Maßnahmenbündel inklusive einem Alkoholkonsumverbot am Praterstern verhängt. Nach einer umfassenden Evaluierung - unter Einbeziehung aller Zielgruppen und der Polizei - zeigt sich ein sehr positives Bild am Platz“, so Bürgermeister Ludwig im Rahmen eines Pressegesprächs mit Öffi-Stadträtin Ulli Sima und Sozialstadtrat Peter Hacker. Daher wird das Alkoholkonsumverbot am Praterstern in Kombination mit umfassenden Sozialmaßnahmen sowie der eng verschränkten Zusammenarbeit von Einsatzorganisationen und -einheiten auch künftig aufrecht bleiben

Auf Initiative von Bürgermeister Ludwig wurden im Frühjahr 2018 zahlreiche bauliche, sicherheitsrelevante und organisatorische Maßnahmen gesetzt, die Präsenz der Polizei, der Sozialarbeiter, der Wiener Linien Sicherheitsteams verstärkt und das erste Alkoholkonsumverbot Wiens verhängt. Wie damals angekündigt, wurde nach einem Jahr eine umfassende Evaluierung der zahlreichen Maßnahmen durchgeführt und heute der Öffentlichkeit präsentiert. Öffi-Stadträtin Ulli Sima zeigt sich zufrieden mit dem Maßnahmenmix: „Die vielen Maßnahmen zeigen ihre Wirkung und nach dem Praterstern widmen wir uns nun weiteren Plätzen. Gemeinsam mit Stadtrat Hacker setzen wir im Bereich der U 6 Stationen Josefstädterstrasse und Gumpendorfer Straße sowie am Franz Jonas Platz in Floridsdorf ein umfassendes Maßnahmenpaket für Sicherheit und Wohlbefinden um“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima. Die Wiener Öffis sind dank der zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre einer der sichersten Orte Wiens und das soll auch so bleiben, so Sima.



Sozialstadtrat Peter Hacker ergänzt: „Der öffentliche Raum in unserer Stadt ist selbstverständlich für alle da, es kann aber nicht sein, dass Orte ausschließlich von einer bestimmten Personengruppe in Beschlag genommen werden. Wichtig ist uns ein funktionierendes Miteinander und dass Menschen mit besonderen Problemlagen entsprechen versorgt werden. Wir haben daher den Einsatz von SozialarbeiterInnen bei der Gumpendorfer Straße und am Bahnhof Floridsdorf verstärkt. Um die Situation im öffentlichen Raum bei der U6 Gumpendorfer Straße zu entlasten, haben wir eine zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeit im Innenhof des Tageszentrums jedmayer geschaffen. An der Josefstädter Straße bekommt das Tageszentrum Obdach Josi einen neuen betreuten, sichtgeschützten Außenbereich.“

Praterstern: Umfassende Evaluierung: 2.600 Passantinnen befragt

SozialarbeiterInnen und Polizei eingebunden

Im Zuge der Evaluierung wurden rund 2.600 Personen vor Ort befragt: Rund 80% der PassantInnen sind mit ihrer persönlichen Sicherheit am Praterstern (sehr) zufrieden – 3 von 4 Frauen fühlen sich durch das Alkoholkonsumverbot am Praterstern sicherer.

Zudem haben sich die Polizeidelikte laut Wiener Polizei nahezu halbiert. Die Wiener Linien verzeichnen einen deutlichen Rückgang security-relevanter Vorfälle.

Aufbauend auf dieser sehr umfassenden und alle Aspekte berücksichtigenden Evaluierung wurde ein Gesamt-Konzept für die zukünftige Anwendung bei Verkehrsknotenpunkten mit Nutzungskonflikten erarbeitet. Es sieht einen Mehrstufenplan und maßgeschneiderte soziale, medizinische und ordnungspolitische Maßnahmen vor. Sie müssen in jedem Einzelfall geprüft werden.

Verhängung Alkohlkonsumverbot in enger Abstimmung mit der Polizei für ein Jahr

Begleitet von verstärkter Präsenz der SozialarbeiterInnen von sam2 und streetwork

Verstärkte Präsenz der Wiener Polizei



Verstärkte Präsenz der SicherheitsmitarbeiterInnen der Wiener Linien und des Sicherheitsteams der ÖBB



Beleuchtungskonzept am Praterstern wurde umgesetzt.



Verstärkte Kontrolle der Hausordnung im U-Bahnbereich



Verstärkte Reinigung durch die MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark



Regelmäßige Kontrolle durch Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien



Kulturelle Platznutzung über den Sommer (Musik, Straßenkunst)



Ansiedlung eines Gastronomiebetriebs „Yamm“ in der alten

Polizeistation: Baugenehmigung und Mietvertrag liegen vor.



Waffenverbot Praterstern und Flex/Donaukanal (1. Februar 2019)



Präsentation der Praterstern-Polizeistation gemeinsam mit BMI und Wiener Polizeipräsident (20.05.2019)



ArchitektInnenteam unterstützt die Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zur Attraktivierung und Erhöhung des subjektiven Sicherheitsempfindens am Praterstern und hilft bei der „Ideenfindung“ im Sinne von „Design Thinking“. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden bis Herbst 2019 auf die technische Umsetzbarkeit und auf die Kostenrelevanz überprüft.



Ernennung des Pratersternkoordinators Paul Oblak, um die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Stellen, wie Wiener Linien, Polizei, ÖBB und anrainende Unternehmen abzustimmen, aber auch baulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu setzen.



Befragung von BenutzerInnen, die täglich den Praterstern frequentieren



Umfassende Evaluierung der am Praterstern gesetzten Maßnahmen nach einem Jahr

Die Menschen, die den Praterstern frequentieren, fühlen sich nach der Einführung des Alkoholkonsumverbotes sicherer. Das zeigt die KundInnenbefragung der Wiener Linien, bei der rund 2.600 PassantInnen zu ihrem subjektiven Sicherheitsempfinden sowie zum Alkoholkonsumationsverbot befragt wurden.

Rund 86 % wissen vom Alkoholkonsumationsverbot und knapp mehr als 80 % sind (sehr) zufrieden mit ihrer persönlichen Sicherheit am Praterstern.

Mehr als zwei Drittel der Frauen sind mit ihrer persönlichen Sicherheit (sehr) zufrieden. Bei den Männern sind es über 90%. Das Sicherheitsgefühl der Frauen hat sich deutlich stärker verbessert als jenes der Männer. (Anmerkung: In den Auswertungen gibt es einen Anteil an „ich weiß nicht“ Antworten. Diese wurden bewusst aus dem Ergebnissample herausgenommen, um jene Stimmen klarer zu hören, die sich positiv oder negativ ausgesprochen haben.)

Auch Polizei zieht positive Bilanz

Ein Erfolgsfaktor ist die mit der Verordnung einhergehende erhöhte Polizeipräsenz. Der Vergleich der angezeigten Straftaten am Praterstern zeigt einen deutlichen Rückgang im Beobachtungszeitraum. Die Kriminaldelikte haben sich halbiert. Körperverletzungen im Alkoholmilieu sind auf rund ein Drittel zurückgegangen. Beim Vollzug des Alkoholkonsumationsverbotes kommt es laut Polizei zu keinen relevanten Problemstellungen.

Der positive Einfluss des Alkoholkonsumationsverbotes auf die Vorfallslage ist auch laut Wiener Linien erkennbar, die einen deutlichen Rückgang security-relevanter Vorfälle feststellen.Das Alkoholkonsumationsverbot am Praterstern hat ferner dazu geführt, dass AlkoholkonsumentInnen ihre Gewohnheiten verändern und sich in geringerem Umfang am Praterstern aufhalten. Laut Polizei haben sich die anfänglichen Verlagerungen im näheren Umfeld aufgelöst bzw. über einen längeren Zeitraum betrachtet nicht manifestiert.

Intensive Sozialarbeit am Praterstern

Damit einhergehende, notwendige soziale, medizinische, bauliche und kulturelle Maßnahmen begleiten den Veränderungsprozess:



Durch die Möglichkeit des moderaten Alkoholkonsums in mehreren Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe kann der entsprechenden Zielgruppe ein geschützter Aufenthaltsort sowie Zugang zu Beratung und Hilfe angeboten werden.

Maßnahmen für AlkoholkonsumentInnen mit dem Ziel der Verbesserung der somatischen und psychischen Gesundheit sowie die realistische Entwicklung von Zukunftsperspektiven im nicht-berauschten nüchternen Zustand wurden gesetzt.

Die MitarbeiterInnnen der sozialen Einrichtungen haben ihre aufsuchende Arbeit der Veränderung des Aufenthalts ihrer KlientInnen im öffentlichen Raum angepasst.

Weitere Vorgangsweise für Wiens Verkehrsknotenpunkte – umfassendes

Konzept nach Einzelbeurteilung der Plätz

Gesamtheitlicher Ansatz bei Verkehrsknotenpunkten mit Nutzungskonflikten in enger Zusammenarbeit von Fonds Soziales Wien, Sucht- und Drogenkoordination Wien, Wiener Linien, ÖBB und Polizei

Schwerpunktaktionen zur Sicherung des öffentlichen Raums (Gürtel West: Matzleinsdorfer Platz und Umgebung, Gumpendorfer Straße, Josefstädter Straße)

Eigenes Maßnahmenpaket Franz-Jonas-Platz

Die Evaluierung des Alkoholkonsumverbots am Praterstern hat ergeben, dass ein ganzheitlicher Lösungsansatz nur durch einen auf die jeweilige Situation abgestimmten Maßnahmenmix, der soziale, medizinische, bauliche und kulturelle Aspekte berücksichtigt, möglich ist. Der Evaluierungsbericht kommt zu dem Schluss, dass eine Einzelbeurteilung nötig ist, um festzustellen, ob an einem bestimmten Ort ein Alkoholkonsumverbot als Musterunterbrechung erforderlich ist, oder ob andere Maßnahmen zu bevorzugen wären.



Daher haben ExpertInnen der Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinsam mit der Magistratsdirektion - Organisation und Sicherheit, den Wiener Linien, dem Fonds Soziales Wien und den Österreichischen Bundesbahnen ein Maßnahmenbündel für die Wiener Verkehrsknotenpunkte erstellt. Darin werden Vorgehensweisen definiert, die das hohe Sicherheitsniveau und den sozialen Frieden in der Gesellschaft sicherstellen, sowie Kriterien festgelegt, die definieren, wann diese Interventionen notwendig sind. Das Maßnahmenbündel basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung in der Vernetzung und Kooperation der beteiligten Organisationen. Ziel war es, aus der bereits erfolgreich gelebten Zusammenarbeit an Verkehrsknotenpunkten, ein auf ganz Wien anwendbares Schema zu machen.

Stetige Analyse von Verkehrsknotenpunkte

Als Verkehrsknotenpunkte sind Orte definiert, an denen sich öffentliche Verkehrsmittel kreuzen und die durch Plätze bzw. Parkanlagen, die NutzerInnen Aufenthaltsmöglichkeiten bieten, gekennzeichnet sind. Das Maßnahmenbündel Verkehrsknotenpunkte Wien kann sowohl bei der Planung von neuen Verkehrsknoten eingesetzt werden, als auch zur Evaluierung und Anpassung von

bestehenden.

Neben einer „Grundausstattung“, die an jedem Verkehrsknotenpunkt erforderlich ist, wie z.B. ausreichende Beleuchtung, übersichtliche Orientierungshilfen, ausreichend Mistkübel und regelmäßige Reinigung sowie ein wienweites Angebot an Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, listet es auch Maßnahmen, die je nach Problemlage vor Ort gesetzt werden können, auf. Beispiele dafür wären, erhöhte Polizeipräsenz, verstärkte mobile soziale Arbeit, gemeinsam mit ordnungspolitischen

Infrastrukturmaßnahmen (bauliche Maßnahmen, Beleuchtung, etc.)

Konkrete Maßnahmen für U-Bahn-Umfeld Gumpendorferstraße und

Josefstädterstrasse sowie den Franz Jonas Platz

Für drei weitere Plätze wurden konkrete Maßnahmenpakete geschnürt, sie sind bereits in Umsetzung:



Gumpendorfer Straße



Erhöhte Polizeipräsenz (uniformiert und zivil) und verstärktes Vorgehen gegen Drogenhandel

Polizeicontainer bei U6 Station Gumpendorfer Straße



Verstärkung der SicherheitsmitarbeiterInnen der Wiener Linien



Videoüberwachung im Außenbereich der U6 Station



Bauliche Verbesserung beim Ausgang der U6 Station Richtung Mariahilf



Verstärkter Strauchschnitt in den Parks in der Umgebung



Mehr SozialarbeiterInnen auf der Straße und bei der U-Bahn-Station



Zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeit im Innenhof des jedmayer



Engere Kooperation mit „housing first“ des FSW

Josefstädter Straße

Neuer betreuter Außenbereich Tageszentrum Obdach Josi zur Entlastung der Situation im öffentlichen Raum mit (blick-)geschütztem Bereich für NutzerInnen des Tageszentrums für 20 bis max. 30 Personen betreut von Josi-MitarbeiterInnen

Franz Jonas Platz

Aufstockung der Polizeipräsenz: tägliche, durchgängige und sichtbare Präsenz



Mobile Soziale Arbeit: Ausweitung von help U inkl. Aufstockung des Personals (Abstimmung mit Streetwork unter:wegs – Obdach Wien)



Tageszentrum NORD-light – Verstärktes Anbieten gezielt für Personen am Franz-Jonas-Platz



Vermittlung in Chancenhäuser des FSW zur Abklärung der Perspektiven für wohnungslose Menschen



Schaffung von Infrastruktur bzw. neue Platzgestaltung



Erhöhung der Reinigungsdichte



Branchenmix am Platz adaptieren



Aktive Öffentlichkeitsarbeit und Imagebildung



Kunst und kreative Angebote

„Die Wienerinnen und Wiener können sich darauf verlassen, dass wir Probleme anpacken und gemeinsam Lösungen suchen. Wo immer es zu Problemen kommt, sind die zuständigen Stellen der Stadt Wien in Kooperation mit der Polizei vor Ort und kümmern sich um die Anliegen der Menschen“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig, der sich abschließend bei allen bedankt, die am Maßnahmenpaket für den Praterstern sowie das Verkehrsknotenkonzept für Wien mitgearbeitet haben.

