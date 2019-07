Rendi-Wagner erfreut über NichtraucherInnenschutz: „Heute ist ein politischer Freudentag“

NichtraucherInnenschutz zeigt, „was mit verantwortungsvoller Politik möglich ist“ – Leben der ÖsterreicherInnen „signifikant verbessert“

Wien (OTS/SK) - „Heute ist ein politischer Freudentag“, sagte SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner heute, Dienstag, im Nationalrat angesichts des Beschlusses über den Schutz der NichtraucherInnen in der Gastronomie. „Nach etlichen Rückschlägen und 18 Monaten der politischen Ignoranz konnte endlich ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, das das Leben der Österreicherinnen und Österreicher wesentlich verbessert“, freute sich Rendi-Wagner. „Wir werden den NichtraucherInnenschutz verbessern, die Gesundheit hunderttausender Menschen in Österreich schützen und ihre Leben verlängern“, so Rendi-Wagner. ****

„Die Politik hat eine einzige Aufgabe: Die Lebenssituation der Menschen zu verbessern“, sagte Rendi-Wagner, die die letzte Regierung kritisierte: „Die letzte Bundesregierung hat alle wissenschaftlichen Fakten ignoriert, die das schädliche Passivrauchen betreffen. Sie hat Ärztinnen und Ärzte, Expertinnen und Experten ignoriert, fast 900.000 Menschen ignoriert, die ein Volksbegehren unterschrieben haben, und sie hat die Apelle der Jugend in den Ausschüssen des Parlaments ignoriert“, so Rendi-Wagner.

Stattdessen brauche es „eine Politik, die die Vernunft verteidigt“, sagte Rendi-Wagner, die die Gelegenheit im Parlament dazu nutzte, den Abgeordneten der ÖVP zu danken – „dafür, dass Sie Ihrer Verantwortung nachkommen und sich an den gemeinsamen Beschluss von 2015 für den NichtraucherInnenschutz erinnern“. Das nun beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie „gibt allen Kindern und Jugendlichen die Chance auf ein gesünderes Aufwachsen“ und werde in Zukunft 30.000 Spitalsaufenthalte einsparen, so Rendi-Wagner, die auch den Schutz der Beschäftigten in der Gastronomie hervorhob.

„Heute ist ein Freudentag für Österreich, weil wir zeigen, was mit verantwortungsvoller Politik über die Parteigrenzen hinweg möglich ist“, sagte Rendi-Wagner, die sich „stolz auf die Politik des Hohen Hauses“ zeigte. „Die Vernunft ist Herr – oder Frau – dieser Entscheidung, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert“, so Rendi-Wagner, die sich abschließend bei all jenen bedankte, die sich in den letzten Jahren für den NichtraucherInnenschutz eingesetzt haben. (Schluss) ls/bj

