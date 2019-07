Grüne Wien: Liesing, Donaustadt und Floridsdorf brauchen Öffi-Turbo

AK Studie belegt langjährige Forderungen für öffentlichen Verkehr am Stadtrand

Wien (OTS) - "Jetzt liegt es schwarz auf weiß vor, dass der öffentliche Verkehr in unseren Bezirken dringend ausgebaut werden muss. Folgende Kombination ist explosiv: Mangel an hochwertigen Verkehrsmitteln, neue Stadtteile und vermehrte Fahrten innerhalb der Außenbezirke," so die Klubobleute der Grünen Liesing, Donaustadt und Floridsdorf.



Heidi Sequenz, Klubobfrau in der Donaustadt: "Der Bau der Straßenbahnlinie 27 zur Querverbindung von Floridsdorf über Kagran nach Großenzersdorf hat absolute Priorität." Der Klubobmann aus Floridsdorf, Heinz Berger, bestätigt das: "Die vorliegende Studie zeigt auf, wie dringend wir diese Querverbindung brauchen würden. Gleichzeitig ist die Schnellbusverbindung vom Bahnhof Strebersdorf über Stammersdorf nach zur U-Bahn und Schnellbahnstation Leopoldau genauso dringend notwendig."

Cordula Höbart, Klubobfrau der Grünen Liesing: "Wenig überraschend schafft es unser Bezirk nur auf den 23. Platz im Öffi-Ranking. Viele wertvolle Anregungen, wie Schnellbuslinien, eine zusätzliche Schnellbahnstation, eine weitere Straßenbahnlinie oder die Beschleunigung des 66A haben wir schon mehrfach thematisiert. Auch eine Verlängerung der U2 über die Gutheil-Schoder-Gasse nach Liesing klingt zukunftsweisend. Auch die Anbindung nach Niederösterreich in unsere Umlandgemeinden ist uns ein Anliegen, deshalb haben wir eine Petition zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in Liesing und Mödling http://openpetition.eu/ !verkehr gestartet."



"Wir freuen uns über die ausführliche Darstellung der Situation in den Außenbezirken mit Zahlen und Fakten. Gemeinsam kann es uns gelingen, auch am Stadtrand den Öffi Turbo zu zünden. Das hat sich Wien in Zeiten der Klimakatastrophe mehr als verdient," so die Klubobleute abschließend.

