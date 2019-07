Hebein begrüßt weitere soziale und medizinische Maßnahmen an Verkehrsknotenpunkten und keine weiteren Verbote in der Stadt

Wien (OTS) - Vizebürgermeisterin Birgit Hebein begrüßt anlässlich der heute präsentierten Evaluierung zum Praterstern, dass die vereinbarte Verstärkung der sozialen und medizinischen Maßnahmen auch an anderen Verkehrsknotenpunkten in Wien umgesetzt wird. „Ich begrüße auch, dass keine weiteren Verbote kommen sollen“, so Hebein.

„Ein Ergebnis des Alkoholverbots am Praterstern ist, dass die Personen, die sich am Praterstern aufgehalten haben, jetzt nicht mehr vor Ort sichtbar sind. Es wird jetzt wichtig sein, dass diese Menschen weiterhin soziale Angebote der Stadt erhalten“, so Hebein.

"Ich muss mich darauf verlassen, was an Ergebnissen heute präsentiert wurde. Ich kann jedoch nicht nachvollziehen, dass die Polizei angibt, es gäbe um ein Drittel weniger Anzeigen im Zusammenhang mit Alkohol. Die Alkoholisierung wird bei Anzeigen von der Polizei nicht systematisch erfasst, wie sind diese Daten zustande gekommen und mit welchen Daten wurden sie verglichen?“, fragt Hebein.

Festhalten möchte Hebein auch, dass die Befragung der Fahrgäste - im November und im Februar - „zu einer Jahreszeit durchgeführt wurde, wo die Stadt Wien zu Recht stolz darauf ist, dass sie alle Obdachlosen in Quartieren unterbringt – egal woher sie kommen“.

Hebein verweist abschließend darauf, dass in einer kürzlich präsentierten Studie zu „Leben in Wien“ das subjektive Sicherheitsgefühl in der Stadt und in der Wohnumgebung generell deutlich gestiegen ist. 73 Prozent der Wienerinnen und Wiener fühlen sich demnach in ihrem Grätzel „sehr sicher“ oder „sicher“. 70 Prozent der Wienerinnen und Wiener vergeben Bestnoten auf die Frage nach der allgemeinen Sicherheit in der Stadt.





